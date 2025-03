Απογοητευμένος ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την απόδοση της Ferrari στην Κίνα, καθώς έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα.

Έπειτα από μία κυρίαρχη εμφάνιση στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου ο Λιούς Χάμιλτον δεν είχε ανάλογη συνέχεια στο αγωνιστικό τριήμερο της Κίνας. Ο Βρετανός εκκίνησε 5ος τον αγώνα των 56 γύρων στη Σανγκάη και όντας ο μοναδικός εκ των κορυφαίων συνδυασμών που έκανε δύο στάσεις στα pits τερμάτισε στην 6η θέση.

Λίγη ώρα μετά τον τερματισμό, τόσο ο Βρετανός όσο και ο teammate του Σαρλ Λεκλέρ αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα του GP Κίνας λόγω τεχνικής παράβασης στα μονοθέσιά τους.

Οι βαθμολογίες οδηγών και μετά μετά τον αποκλεισμό της Ferrari

Μετά το τέλος του αγώνα και πριν μάθει για τον αποκλεισμό του από τα αποτελέσματα ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε στο Sky Sports πως οι αλλαγές στο στήσιμο της SF-25 που έκανε η Ferrari μετά το σπριντ έκαναν το μονοθέσιο πιο αργό: «Το μονοθέσιο ήταν εντελώς διαφορετικό σήμερα σε σχέση με το Σάββατο. Δυσκολεύτηκα πολύ. Το πίσω μέρος ήταν πολύ αδύναμο και το μονοθέσιο δεν έστριβε στις στροφές χαμηλής ταχύτητας. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Δυσκολευόμουν πολύ, έπρεπε να δοκιμάσουμε κάτι με τη στρατηγική, αλλά δεν δούλεψε».

Good points but a tough race for the team in Shanghai 🇨🇳 pic.twitter.com/SJjBGeuKVO