Με εξαιρετικό ρυθμό η McLaren πήρε και δεύτερη νίκη σε ισάριθμους φετινούς αγώνες της Formula 1. Στο βάθρο ο Ράσελ, στο 5-6 οι δύο Ferrari.

Την πρώτη του φετινή και τρίτη συνολικά νίκη της καριέρας του στη Formula 1 σημείωσε ο Όσκαρ Πιάστρι στην πίστα της Σαγκάης. O 24χρονος Αυστραλός ήταν επικεφαλής από την αρχή έως τον τερματισμό στο Grand Prix Κίνας, διατηρώντας μία σταθερή διαφορά από τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και αύξησε το βαθμολογικό του προβάδισμα.

Ήταν η 3η νίκη για τον Πιάστρι στην F1, μετά την Ουγγαρία και το Αζερμπαϊτζάν το 2024. Για πρώτη φορά από το 2003 η McLaren κέρδισε στα δύο πρώτα Grand Prix της σεζόν, ένα έκανε το 50ό 1-2 της ιστορίας της στη Formula 1.

🎥 | oscar after winning the chinese grand prix!!!



P1 FOR OUR BOY!! pic.twitter.com/5CiGa03WEe