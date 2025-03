H βροχή το απόγευμα του Σαββάτου δημιούργησε απίστευτες συνθήκες, με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να βυθίζονται στη λάσπη.

Μάχη στη λάσπη έδωσαν τα πληρώματα του Ράλλυ Σαφάρι της Κένυας κατά το απογευματινό σκέλος του Σαββάτου. Η βροχή μετέτρεψε σε βούρκο τις χωμάτινες ειδικές διαδρομές, διαμορφώνοντας συνθήκες που δεν επιτρέπουν κριτική στην απόδοση οδηγών και αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Classic chaos when it rains on Safari 🌧️ Kalle's carrying damage but makes it through SS15 in P4 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/KTfkxNwieQ