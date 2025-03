Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing ανέλαβε την ευθύνη για την κάκιστη εμφάνιση στις κατατακτήριες σπριντ του GP Κίνας.

Η McLaren έφτασε στην κίνα έχοντας τον τίτλο του φαβορί για το δεύτερο τριήμερο της σεζόν. Η βρετανική ομάδα ήταν κυρίαρχη στον αγώνα της Αυστραλίας και δείχνει να έχει κάνει την καλύτερη δουλειά για το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν.

Στις κατατακτήριες σπριντ, τόσο ο Όσκαρ Πιάστρι όσο και ο Λάντο Νόρις δεν κατάφεραν να κάνουν τον ταχύτερο γύρο και έμειναν πίσω από τον poleman Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος στον τελευταίο του γύρο στο SQ3 που τον περιόρισε στην 6η θέση στα αποτελέσματα.

Μετά το τέλος του SQ3 o Νόρις ανέλαβε την ευθύνη για τη μη επίτευξη της sprint pole: «Έκανα ένα λάθος. Μπλόκαρα τον τροχό μου στην τελευταία στροφή. Δυσκολευτήκαμε πολύ περισσότερο σε αυτή την πίστα. Δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι σήμερα, είναι απλό. Το μονοθέσιο με δυσκολεύει πολύ. Το φταίξιμο είναι περισσότερο σε εμένα παρά στο μονοθέσιο. Δεν μπορώ να κάνω τέλειο το μονοθέσιο. Το λάθος αυτό είναι όλο δικό μου, προσπάθησα να πιέσω περισσότερο απ’ όσο έπρεπε. Δεν χρειάζεται να πιέζω τόσο πολύ. Πιστεύω πως το μονοθέσιο είναι σε ένα πολύ καλό παράθυρο λειτουργίας. Δεν ήταν αρκετά καλό για την pole αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε».

Για τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την MCL39 την Παρασκευή ο Βρετανός είπε: «Φάνηκε αρκετά πως δυσκολευτήκαμε. Έκανα πολλά λάθη. Το μονοθέσιο είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Το φρενάρισμα και η τελευταία στροφή μας έχουν δυσκολέψει πολύ. Όταν ο άνεμος έχει μεγάλη ένταση δυσκολευόμαστε πολύ περισσότερο».

Η δράση συνεχίζεται στις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 19 γύρων. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 04:45 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε στιγμή από τη δράση.

A solid Sprint Qualifying will see us line-up on the second and third row for tomorrow's sprint 👊#McLaren | #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/mARRtQ8H2a