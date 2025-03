Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 έδωσε στους τιφόζι λόγους να χαμογελούν, μετά την εμφάνισή του στις κατατακτήριες Σπριντ του Grand Prix Κίνας.

Στο δεύτερο Grand Prix της καριέρας του με τη Scuderia Ferrari, ο Λούις Χάμιλτον πήρε την pole position στις Κατατακτήριες Σπριντ, σημειώνοντας μάλιστα το απόλυτο ρεκόρ για την πίστα της Σαγκάης. Ο 40χρονος Βρετανός θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Σπριντ του Grand Prix Κίνας, στις 5 το πρωί του Σαββάτου.

Με ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση του SQ3, ο επτάκις πρωταθλητής της F1 σημείωσε χρόνο 1:30.849. Ακολούθησαν οι Φερστάπεν, Πιάστρι, Λεκλέρ, Ράσελ, με τον Νόρις μόλις 6ο.

«Θέλω να πω ένα "ευχαριστώ" στο απίστευτο κοινό που βρίσκεται εδώ. Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος.O προηγούμενος αγώνας ήταν καταστροφή για εμάς. Χρειαζόμασταν να βρούμε την απόδοση του μονοθεσίου και τα καταφέραμε σε μια πίστα που αγαπώ», δήλωσε ο Χάμιλτον μετά το τέλος της διαδικασίας.

GRANDE LEWIS!!! 🔥 @lewishamilton takes his first Sprint Pole of 2025!! pic.twitter.com/vlLQT3gUEz

Με τα ελαστικά μέσης γόμας ο Φερστάπεν έκανε αμέσως γρήγορο γύρο, με χρόνο 1:32.329. Οι οδηγοί της Ferrari απάντησαν άμεσα, με τον Χάμιλτον να σταματάει τα χρονόμετρα στο 1:32.229 και τον Λεκλέρ στο 1:32.239. Το τέλος του SQ1 βρήκε τον Χάμιλτον να έχει σημείωσει τον καλύτερο χρόνο, με 1:31.212, με τον Νόρις να ακολουθεί με 1:31.396.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 12 λεπτών, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι το δίδυμο της Alpine, Ντούχαν και Γκασλί, ο Οκόν της Haas, ο Χούλκενμνπεργκ της Sauber και ο Λόσον της Red Bull Racing.

Η δεύτερη περίοδος (επίσης με ελαστικά μέσης γόμας) άρχισε με τους δύο οδηγούς της McLaren στην κορυφή και τον Ράσελ να παραπονιέται για κακή απόδοση των ελαστικών. Πρόβλημα που φάνηκε να αντιμετωπίζει και ο Λεκλέρ.

Leclerc is struggling for grip out there#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/dPivW1SL7k