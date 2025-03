Το καλό κλίμα επέστρεψε στη Scudera Ferrari, μετά την pole position του Λούις Χάμιλτον για τον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κίνας.

Με έναν εκπληκτικό γύρο από τον Λούις Χάμιλτον, η Scuderia Ferrari πήρε την pole ενόψει του αγώνα Σπριντ του Σαββάτου (στις 5 το πρωί, ώρα Ελλάδας), στο Grand Prix Κίνας. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στην ιταλική ομάδα, μετά την κακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της σεζόν, την περασμένη εβδομάδα στην Αυστραλία.

Μόλις τελείωσε το γύρο του, ο Χάμιλτον ρώτησε τον αρχιμηχανικό του, Ρικάρντο Αντάμι, «πού βρισκόμαστε;».

Εκείνος του απάντησε «Σαν Ντιέγκο» και ο επτάκις πρωταθλητής της F1 δεν έκρυψε την έκπληξη του. «Αλήθεια;».

The moment Lewis Hamilton took #F1Sprint pole for @ScuderiaFerrari #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/qTJiTAQocB