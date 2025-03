O Εσθονός οδηγός της Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ειδικής διαδρομής του αγώνα.

Μόλις δύο ειδικές διαδρομές περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης στο Ράλλυ Κένυας, όπου τα σημεία με λάσπη δυσκόλεψαν τα πληρώματα. Επικεφαλής του τρίτου φετινού αγώνα του WRC έχει τεθεί ο οδηγός της Hyundai Motorsport, Οτ Τάνακ. Ο 37χρονος Εσθονός έχει προβάδισμα 2,4 δευτερολέπτων από τον Τακαμότο Κατσούτα της Toyota και 2,6 δλ. από τον Γκρεγκουάρ Μούνστερ της M-Sport Ford.

Στην υπερειδική μήκους 4,76 χλμ. τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Έλφιν Έβανς (3:09.0), μπροστά από τους Τιερί Νεβίλ και Κάλε Ροβάνπερα (αμφότεροι έκαναν 3:10.5). Ο Τάνακ «απάντησε» στη 2η ειδική μήκους 8,27 χλμ, την οποία κέρδισε με 6:41.1.

«Πιστεύω ότι η πρώτη ειδική της Παρασκευής θα δείξει αρκετά σχετικά με το πού βρισκόμαστε, καθώς είναι απαιτητική, έχει μεγάλο μήκος και κρύβει κινδύνους. Όλη η μέρα θα είναι γεμάτη εκπλήξεις», δήλωσε ο Τάνακ.

Άτυχος στάθηκε ο Αντριάν Φουρμό της Hyundai Motorsport, καθώς ένα πρόβλημα με την μπαταρία του i20 N Rally1 τον υποχρέωσε σε εγκατάλειψη. Πάντως ο Γάλλος θα συνεχίσει το Σάββατο, ελπίζοντας να κερδίσει πολύτιμους βαθμούς.

⚠️ @AdrienFourmaux is having trouble. His car won't start before SS2.#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/RV6I6PeVem