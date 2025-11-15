Ο «γκουρού» της αεροδυναμικής μοιράζεται δημόσια τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί για το σχεδιασμό και τη δημιουργία του μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας για το 2026.

Το νέο κεφάλαιο της καριέρας του Άντριαν Νιούι στη Formula 1 παίρνει «σάρκα και οστά». Ο θρυλικός σχεδιαστής εργάζεται πλέον για την Aston Martin F1 και πολλοί ανυπομονούν να δουν τι θα ετοιμάσει στη νέα εποχή κανονισμών το 2026.

Μπορεί να είναι γνωστός για τα αριστουργήματά του πίσω από το σχεδιαστικό του τραπέζι, όμως όπως αποκάλυψε, αυτή δεν είναι η αγαπημένη του μέθοδος για τη δημιουργία νέων ιδεών. Αντίθετα, ο Βρετανός μηχανικός προτιμά να περνά χρόνο έξω από το γραφείο του.

Adrian Newey discusses all things design, teamwork and unlocking performance in the final episode of @MaadenKSA’s Unearth Your Greatness series.#UnearthYourGreatness pic.twitter.com/dI6uRWcbQW — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 12, 2025

Δίχως ομαδικότητα δεν θα έρθουν οι επιτυχίες

Σε συνέντευξή που έδωσε στο βασικό χορηγό της Aston Martin, Ma’aden, ο Νιούι μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που εργάζεται και για τη φιλοσοφία του μέσα στο εργοστάσιο.

«Είμαστε μια ομάδα περίπου 300 μηχανικών. Η συνεργασία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, ίσως και πιο σημαντικός από το ατομικό ταλέντο μέσα στον οργανισμό. Το θέμα είναι πώς δουλεύουμε όλοι μαζί, πώς επικοινωνούμε και πώς βγάζουμε ο ένας το καλύτερο από τον άλλον», ανέφερε ο Νιούι.

Όπως αποκάλυψε, η καθημερινότητά του είναι πλέον ένα μείγμα συνεργασίας και δημιουργικής απομόνωσης: «Περίπου το 50% της ημέρας μου το περνώ δουλεύοντας με τους υπόλοιπους μηχανικούς είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε γύρω από ένα σταθμό CAD, είτε σε συναντήσεις. Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ τις προσωπικές συζητήσεις, γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες. Οι μεγάλες συσκέψεις συχνά καταλήγουν σε ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς νέα έμπνευση κι αυτό είναι που έχει σημασία».

Ένα ξεκίνημα δίχως υποσχέσεις

Παρότι η Aston Martin τον προσέλαβε για να οδηγήσει την ομάδα πιο κοντά στην κορυφή του grid, ο Νιούι ξεκαθάρισε πως η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά συνεργάζεται ολόκληρος ο οργανισμός, μετά τις τεράστιες αλλαγές των τελευταίων ετών.

«Η ειλικρινής απάντηση για το 2026 είναι ότι δεν ξέρω τι να περιμένω. Η ομάδα βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Έχουμε μεγαλώσει γρήγορα, τώρα όμως πρέπει να σταθεροποιηθούμε, να βρούμε ρυθμό και να δουλεύουμε όλοι μαζί σωστά. Ποτέ δεν πίστευα στις μεγάλες δηλώσεις τύπου “τώρα θα πετύχουμε αυτό ή εκείνο”. Η πραγματική ικανοποίηση προέρχεται από το να βλέπεις πρόοδο. Αν το πετύχουμε αυτό το 2026, τότε θα είναι το πρώτο μεγάλο μας βήμα».