Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στην Κίνα εκεί όπου θα δούμε τον πρώτο Αγώνα Σπριντ του 2025.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1, καθώς λίγες ημέρες μετά την Αυστραλία ακολουθεί το Grand Prix Κίνας το τριήμερο 21-23 Μαρτίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στην πίστα της Σανγκάης για έναν αγώνα που αναμένεται απρόβλεπτος, καθώς έχει στρωθεί νέα άσφαλτος.

Το πρώτο Σπριντ του 2025

Το GP Κίνας είναι το δεύτερο της φετινής σεζόν θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Την Παρασκευή μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Αγώνα Σπριντ. Το Σάββατο το πρωί η δράση ξεκινάει με το Σπριντ και λίγες ώρες μετά θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

R A C E 🇨🇳 W E E K (again!)



Next stop, Shanghai 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/SJxG1pFSrx — Formula 1 (@F1) March 17, 2025

Ας γνωρίσουμε την πίστα της Σανγκάης

H πίστα της Σανγκάης εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2004 και αμέσως έγινε μία από τις αγαπημένες των οδηγών. Έχει μήκος 5.451 μέτρα, αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές και διαθέτει δύο ζώνες DRS. Στην ευθεία ενός χιλιομέτρου μεταξύ των στροφών 13 και 14 αναμένεται να δούμε αρκετά προσπεράσματα. Στον Αγώνα Σπριντ οι οδηγοί θα διανύσουν 19 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 56 γύρους.

Six wins for @LewisHamilton in Shanghai 🏆



One of which was Formula 1's 1000th World Championship race in 2019 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NPRWlYGoGz — Formula 1 (@F1) March 19, 2025

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Κίνας έχει ο Λιούις Χάμιλτον με έξι στο σύνολο. Από δύο έχουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Νίκο Ρόσμπεργκ. Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ από το μακρινό 2004 με χρόνο 1:32,238.

Το προβάδισμα στη McLaren

Στην Αυστραλία είδαμε τη McLaren Racing να έχει μια κυρίαρχη εμφάνιση και να κερδίζει τον αγώνα με τον Λάντο Νόρις. Η βρετανική ομάδα θα μπορούσε να κάνει το 1-2 εάν ο Όσκαρ Πιάστρι δεν είχε έξοδο και είδε τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να πιέζει για να της «κλέψει» τη νίκη μέχρι τέλους.

One of Danny Ric's best sends 🤩



Ricciardo made this sensational move on Bottas on the way to winning in China in 2018 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/e6zfJHnxg1 — Formula 1 (@F1) March 19, 2025

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη Scuderia Ferrari με την ιταλική ομάδα να μην έχει βρει την απόδοση που θα ήθελε από την SF-25, ενώ η Mercedes ψάχνει ακόμη μια παρουσία στο βάθρο. Με δεδομένο πως η πίστα της Κίνας διαφέρει σημαντικά από αυτήν της Αυστραλίας, περιμένουμε τη δυναμική των ομάδων να αλλάξει.

Τα ελαστικά του GP Κίνας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Κίνα. Πρόκειται για ασυνήθιστη επιλογή ελαστικών για μία πίστα που παραδοσιακά φθείρει πολύ τα ελαστικά. Όμως λόγω της νέας ασφάλτου, το Grand Prix είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο για ομάδες και οδηγούς.

Τηλεοπτική μετάδοση GP Κίνας

To GP Κίνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δεύτερου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες Σπριντ, Αγώνα Σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Κίνας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 21 Μαρτίου

05:30-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:30-10:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE)

Σάββατο 22 Μαρτίου

05:00-06:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

09:00-10:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 23 Μαρτίου

09:00 – Αγώνας (LIVE)

Φωτογραφίες: McLaren media