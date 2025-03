Έπειτα από ανάλυση σε οπτικοακουστικό υλικό από το Gran Prix Αυστραλίας η FIA προχωρά σε αλλαγές στα τεστ στατικότητας των πίσω αεροτομών.

Μόλις ένας αγώνας χρειάστηκε ώστε η FIA να εκδώσει νέα τεχνική οδηγία προς τις ομάδες. Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού ενημέρωσε τις ομάδες πως αρχής γενομένης από το Grand Prix Κίνας θα γίνουν πιο αυστηρά τεστ ευκαμψίας στις πίσω αεροτομές των μονοθεσίων.

Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που δημιουργήθηκε φέτος αλλά είδαμε για πρώτη φορά στην επιφάνεια το 2024. Μετά το GP Αζερμπαϊτζάν η πίσω αεροτομή της McLaren βρέθηκε στο… μικροσκόπιο για το επίπεδο ευκαμψίας μεταξύ του άνω και του κάτω στοιχείου. Οι αντίπαλες ομάδες την κατηγόρησαν πως παρενέβη τους κανονισμούς, ενώ το φαινόμενο που δημιούργησε η ευκαμψία της πίσω αεροτομής είναι «mini-DRS» και είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνει την τελική ταχύτητα του μονοθεσίου.

Για να αποφευχθεί περεταίρω συζήτηση και ίντριγκα γύρω από το θέμα η FIA πήρε πιο αυστηρά μέτρα στους τεχνικούς ελέγχους των μονοθεσίων. Το πρόβλημα τόσο για την FIA όσο και για τις ομάδες είναι πως τα τεστ είναι αποκλειστικά στατικά και δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν εν κινήσει.

