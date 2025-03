Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο νικητής στο Grand Prix Αργεντινής κάνοντας το δύο στα δύο και στο δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP στο 2025.

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα και με εντυπωσιακό ρυθμό ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε και το Grand Prix Αργεντινής του MotoGP στην πίστα Τέρμας ντε Ρίο Χόντο. Με την επικράτηση αυτή έκανε το απόλυτο και στον δεύτερο αγώνα της σεζόν και έφτασε τις 90 νίκες σε όλες τις κατηγορίες αγώνων μοτοσικλετών, όσες έχει και ο θρύλος Άνχελ Νιέτο.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος ήταν στην κορυφή της κατάταξης για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ωστόσο για δεύτερο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο δεν κατάφερε να κερδίσει τον αδερφό του. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2021. Μόλις 4ος τερμάτισε ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος είχε ένα ακόμη μέτριο σαββατοκύριακο.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση o M. Mάρκεθ διατήρησε την πρωτοπορία με τον αδερφό του ακριβώς πίσω και τον Μπανάια να είναι στην 3η θέση. Πίσω τους οι Κουαρταραρό και Μπετζέκι είχαν επαφή, με τον αναβάτη της Yamaha να χάνει θέσεις, ενώ αυτός της Aprilia είχε πτώση.

Ο Μπανάια επιτέθηκε στον Α. Μάρκεθ όμως δεν κατάφερε να περάσει, ενώ ο Ζαρκό προσπάθησε ανεπιτυχώς να περάσει τον Ιταλόαναβάτη της Ducati. Ο Μορμπιντέλι είχε ανέβει στην 5η θέση ενώ ο Μπίντερ έχοντας κερδίσει πέντε θέσεις είχε σκαρφαλώσει 6ος.

Τα αδέρφια Μάρκεθ άρχισαν να ξεμακραίνουν μπροστά και πίσω είχαμε μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου. Στον 4ο γύρο ο Α. Μάρκεθ πέρασε τον Μαρκ για την πρωτοπορία. Λίγο αργότερα ο Μορμπιντέλι πέρασε τον Μπανάια και άρχισε το κυνήγι των Μάρκεθ.

Μέχρι τον 10ο γύρο η διαφορά στην κορυφή ήταν κάτω από μισό δευτερόλεπτο ενώ ο Μορμπιντέλι προσπαθούσε να μείνει σε απόσταση βολής. Ο Μπανάια δεν μπορούσε να ακολοηθήσει το ρυθμό των τριών πρώτων και άρχισε να ανησυχεί περισσότερο για τον Ζαρκό που ήταν κολλημένος πίσω του. Στην πρώτη 10άδα ήταν επίσης οι Μπίντερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Ογκούρα, Μιρ και Ακόστα.

Με 10 γύρους να απομένουν ο Α. Μάρκεθ έδειχνε να αντέχει στην πίεση του Μαρκ, με τον πολυπρωταθλητή να μην είναι όσο άνετος θα ήθελε πάνω στην GP25. Στον 18ο γύρο ο Μαρκ προσπάθησε στη στροφή 3 να περάσει στην 1η θέση όμως δεν το κατάφερε. Πιο πίσω ο Μπανάια προσπαθούσε να πλησιάσει τον Μορμπιντέλι και είχε κλείσει τη διαφορά στο 1 δευτερόλεπτο.

Με 5 γύρους για το τέλος η μάχη μεταξύ των δύο αναβατών στην κορυφή άναψε για τα καλά, με τον Μαρκ να περνάει στην 1η θέση στη στροφή 3. Ο Άλεξ δεν είχε απάντηση στον μεγάλο του αδερφό και αρκέστηκε στη 2η θέση.

As tense as it gets! @marcmarquez93 takes the lead with 5 laps remaining 🚨#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/xFZ805yNJr March 16, 2025

Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην πρωτοπορία του αγώνα και κέρδισε το Grand Prix Αργεντινής κάνοντας το 2/2 στο 2025. Πίσω του στις θέσεις του βάθρου τερμάτισαν οι Άλεξ Μάρκεθ και Φράνκο Μορμπιντέλι. Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 15άδα οι Μπανάια, Ντι Τζιαναντόνιο, Ζαρκό, Μπίντερ, Ογκούρα, Ακόστα, Μιρ, Μαρίνι, Ρινς, Βινιάλες, Μίλερ και Κουαρταραρό.

Επόμενος αγώνας είναι το GP ΗΠΑ το τριήμερο 28-30 Μαρτίου στο Όστιν του Τέξας.

Αποτελέσματα GP Αργεντινής

Φωτογραφίες: Ducati media