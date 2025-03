Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στην Αργεντινή με την Ducati να έχει και πάλι τρεις μοτοσικλέτες στις θέσεις του βάθρου.

Σε τυπική διαδικασία εξελίχθηκε ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αργεντινής για τα αδέρφια Μάρκεθ, τα οποία πέτυχαν ένα εντυπωσιακό 1-2 στην Τέρμας ντε Ρίο Χόντο για μία ακόμη φορά στο πρωτάθλημα του MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ στον αγώνα των 12 γύρων ήταν άπιαστος και έκανε το 2/2 σε σπριντ στο 2025, με τον αδερφό του και αναβάτη της Gresini Ducati να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Ο Πέκο Μπανάια πήρε την 3η θέση στον Αγώνα Σπριν δίχως να εντυπωσιάσει, όμως πήρε σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα αναβατών. Στην 4η θέση τερμάτισε ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις για την ιαπωνική μάρκα.

Στην εκκίνηση τα αδέρφια Μάρκεθ διατήρησαν το 1-2 με τον Μαρκ μπροστά από τον Άλεξ και πίσω τους ήταν οι Μπανάια και Κουαρταραρό. Πτώση στον πρώτο γύρο είχε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM.

O Κουαρταραρό έχασε γρήγορα δύο θέσεις από τους Ακόστα και Ζαρκό και έπεσε στην 6η θέση ενώ μπροστά τα αδέρφια Μάρκεθ άρχισαν να ξεμακραίνουν από τον Μπανάια. Τις περισσότερες θέσεις είχε χάσει ο Ογκούρα, με 4 στο σύνολο και είχε πέσει στη 19η θέση.

🚥 LIGHTS OUT in the #TissotSprint ! 🚥 @marcmarquez93 nails the start as @JohannZarco falls backwards! #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/IjHms9OFRJ

Ο Άλεξ Μάρκεθ δεν έχανε έδαφος από τον αδερφό του και τον πίεζε για την 1η θέση. Στον 5ο γύρο υπήρξε επαφή μεταξύ των Ολιβέιρα και Αλντεγκέρ, με τους δύο να έχουν πτώση. Ο Ζαρκό ξεκίνησε τη δική του επίθεση περνώντας τον Ακόστα για την 4η θέση, ενώ ο Κουαρταραρό έχανε θέσεις και είχε υποχωρήσει στην 9η.

Με 5 γύρους για το τέλος ο Μ. Μάρκεθ άνοιξετη διαφορά στα 0,4 δλ από τον αδερφό του ενώ η μάχη για την 3η θέση ανάμεσα σε Μπανάια και Ζαρκό είχε… ανάψει. Ο αναβάτης της Honda έκανε πολύ ανταγωνιστικά περάσματα, ενώ πιο πίσω οι Ακόστα και Κουαρταραρό έχασαν κι άλλες θέσεις.

5 LAPS TO GO! @alexmarquez73 is nearly half a second behind @marcmarquez93 👀#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/GHzgLosTRr