Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έμεινε απογοητευμένος, όχι όμως έκπληκτος από την απουσία ταχύτητας της RB21 στο Άλμπερτ Παρκ.

Υποτονική ήταν η πρώτη επίσημη ημέρα δοκιμών για τη Red Bull Racing. Η ομάδα που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια δείχνει να είναι, τουλάχιστον για την ώρα, «σκιά» του εαυτού της. Η νέα RB21 υστερούσε σε δυναμική έναντι του ανταγωνισμού και αυτό φάνηκε στην κατάταξη του FP2 του GP Αυστραλίας, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι 0,6 δλ πιο αργός από τον ταχύτερο Σαρλ Λεκλέρ.

Από την τηλεοπτική μετάδοση ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ολλανδός «πάλευε» με το μονοθέσιό του και δεν είχε την αυτοπεποίθηση που θα ήθελε. Και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μετά το τέλος του FP2, το μονοθέσιο δεν έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

«Για να είμαι ειλικρινής η ισορροπία δεν ήταν τόσο κακή. Δεν είχα μεγάλα ή σημαντικά προβλήματα. Για κάποιον λόγο δεν είχα πρόσφυση. Δυσκολευόμουν με όλα τα ελαστικά, ειδικά στον πρώτο και τον τελευταίο τομέα. Αυτό σημαίνει πως δεν είμαστε ακόμα στο παιχνίδι της κορυφής», ανέφερε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Our first track day comes to a close! 🇦🇺



We’re still finding our feet, with Max finishing P7 and Liam in P17 #F1 || #AusGP pic.twitter.com/XgPGyVZsSa