O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Η δράση στο Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 του 2025, συνεχίστηκε με το FP2. Η διαδικασία είχε διάρκεια 60 λεπτά, με τις ομάδες και τους οδηγούς να έχουν γεμάτο πρόγραμμα δοκιμών.

Στο FP2 στόχος τους ήταν να βελτιώσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους, ενώ οι οδηγοί έπρεπε να ψάξουν τα όρια. Όλα αυτά είτε με λίγα είτε με πολλά καύσιμα στο ντεπόζιτο, κάτι που καθόριζε το πρόγραμμα της κάθε ομάδας.

Η Ferrari ταχύτερη την Παρασκευή

Ταχύτερος στο FP2 του Grand Prix Αυστραλίας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:16,439 και πήρε την 1η θέση και έφερε τα χαμόγελα στην ομάδα του. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της ΜcLaren Racing, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι ταχύτερος του Λάντο Νόρις. Η διαφορά τους από τον Λεκλέρ ήταν στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Στην 4η θέση ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της Racing Bulls, με τον Ιάπωνα να εντυπωσιάζει με το ρυθμό του στον ένα γύρο. Στην 5η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη SF-25, με τον Βρετανό να μην μπορεί να λύσει τα προβλήματα υποστροφής που είχε.

Στην 6η θέση ήταν ο Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη VCARB02, με τον Γάλλο να τελειώνει τη διαδικασία μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός δεν μπόρεσε να κάνει έναν καλό γρήγορο γύρο, με την RB21 να δείχνει ιδιαίτερα δύστροπη.

Εκτός ρυθμού η Mercedes

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο και πήρε την 8η θέση για λογαριασμό της Sauber. O Λανς Στρολ ήταν στην 9η θέση για την Aston Martin, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκλεισε την πρώτη 10άδα. Η γερμανική ομάδα είχε μία πολύ υποτονική δεύτερη περίοδο δοκιμών, ενώ ο Κίμι Αντονέλι ήταν μόλις στη 16η θέση. O οδηγός που είχε ταχύτερη επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών ήταν ο 11ος Κάρλος Σάινθ της Williams.

Από τις δοκιμές της Παρασκευής, η ομάδα που ήταν στην τελευταία θέση ήταν η Haas, καθώς οι Έστεμπαν Όκον και Όλιβερ Μπέρμαν ήταν στο 19 και 20 της κατάταξης. Ο Βρετανός μάλιστα δεν κατάφερε να βγει στην πίστα έπειτα από το ατύχημά του στο FP1.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 03:30 ώρα Ελλάδος με το FP3 διάρκειας μίας ώρας. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 06:45 για τις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές του 2025.

Αποτελέσματα FP2 GP Αυστραλίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media