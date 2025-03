Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται την πίστα Τέρμας ντε Ρίο Χόντο της Αργεντινής.

O δεύτερος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Αργεντινής το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Πρόκειται για τον πρώτο από τους δύο αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθούν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Αισθητή θα είναι για ακόμη έναν αγώνα η απουσία του Χόρχε Μαρτίν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναρρώνει από τους τραυματισμούς που υπέστη πριν το ξεκίνημα της σεζόν και πλέον ο Ισπανός τρέχει να προλάβει τον αγώνα στο Τέξας στο τέλος του μήνα.

Γνωρίστε την πίστα της Αργεντινής

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο. Η διαδρομή φιλοξενεί αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος από το 2014, όμως λόγω της πανδημίας της Covid-19 απείχε από το πρόγραμμα το 2020 και το 2021. Το 2024 δεν πραγματοποιήθηκε ο αγώνας λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 4 αριστερές και 9 δεξιές. Νικητής στον αγώνα του 2023 ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι που οδηγούσε για λογαριασμό της VR46 με τη μοτοσικλέτα της Ducati. Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 3, με τον Ισπανό να έχει επίσης και το ρεκόρ πίστας με το 1:37,683.

Ο Μάρκεθ είναι το μεγάλο φαβορί

Η Ducati οδεύει στην Αργεντινή, έχοντας το πάνω χέρι. Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε με μεγάλη άνεση τη νίκη στην Ταϊλάνδη και έθεσε ψηλά τον πήχη για τον ανταγωνισμό ενόψει της συνέχειας του τριημέρου. Ο πολυπρωταθλητής ψάχνει το δύο στα δύο για το τέλειο ξεκίνημα στη νέα σεζόν. Από την άλλη, ο Πέκο Μπανάια θέλει να ανεβάσει στροφές και να αποδείξει στον Μάρκεθ πως δεν θα κάνει… περίπατο στο πρωτάθλημα.

Το Grand Prix Αργεντινής θα μεταδοθεί ζωντανά από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δεύτερου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

With 3 wins to his tally, will @marcmarquez93 go for 4 or will we see a new Master of Argentina? 🏆👌 #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/02lr7bgQs3 March 11, 2025

Πρόγραμμα Grand Prix Αργεντινής σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 14 Μαρτίου

15:45-16:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:00-21:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 15 Μαρτίου

15:10-15:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:50-16:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

20:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 16 Μαρτίου

15:40-15:50 – Warm-Up

20:00 – Αγώνας

🏁 @motogp returns to Argentina for Round 2! 🇦🇷🔥



Michelin is set to tackle one of the toughest tracks of the season, with low grip and aggressive asphalt. 🏍️💨



But before the action starts, let’s rewind the best moments from the 2023 #ArgentinaGP ! 🎥✨ pic.twitter.com/MKrFTeHSKt — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) March 11, 2025

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com