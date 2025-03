Ο Βρετανός οδηγός μίλησε για τις προσδοκίες του ενόψει της πρεμιέρας της νέας αγωνιστικής και τόνισε πως η McLaren Racing δεν είναι το μόνο φαβορί για τη νίκη.

Η McLaren Racing οδεύει στη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 με τον τίτλο του φαβορί για τη νίκη στο Grand Prix Αυστραλίας. Η βρετανική ομάδα έδειξε να είναι η πιο καλά προετοιμασμένη στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, όμως αυτό, από μόνο του, δεν προδικάζει απαραίτητα τα αποτελέσματα του πρώτου μέρος της σεζόν.

Ομάδες και οδηγοί βρίσκονται στο Άλμπερτ Παρκ, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 14-16 Μαρτίου o εναρκτήριος αγώνας της σεζόν. Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, ερωτώμενος για το αν θωρεί τον εαυτό του φαβορί για τη νίκη στην Αυστραλία, απάντησε αρνητικά.

«Γνωρίζω πως υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και όλοι λένε πως είμαστε το φαβορί. Έκανα μία προσομοίωση αγώνα και όλοι αυτό πιστεύουν. Ήταν καλή προσομοίωση αγώνα αλλά έγινε σε τέλειες συνθήκες. Ο Όσκαρ έκανε προσομοίωση αγώνα την επόμενη ημέρα και ήταν κατά πολύ πιο αργός, όχι επειδή δεν οδήγησε καλά, αλλά επειδή οι συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες. Είμαι έκπληκτος πως τόσοι άνθρωποι έχουν τόσο κοντή μνήμη, ειδικά από άτομα που δεν περιμένεις να πουν τέτοια πράγματα. Βγάζουν όλοι συμπεράσματα πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Όλοι θέλουν να είναι το outsider και παίζουν αυτό το παιχνίδι», είπε ο Βρετανός.

