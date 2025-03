Μία ομάδα έχει «βαφτιστεί» ως το φαβορί για να κερδίσει τον εναρκτήριο αγώνα του νέου πρωταθλήματος της Formula 1.

Λίγες ώρες απέμειναν για να ξεκινήσει η νέα σεζόν της Formula 1. Πρώτος σταθμός είναι το Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix Αυστραλίας. Ομάδες και οδηγοί είναι έτοιμοι για έναν μαραθώνιο διάρκειας 24 αγώνων, ο οποίος θα διαρκέσει συνολικά 268 ημέρες.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν οι χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν. Οι ομάδες είχαν μόλις τρεις ημέρες στη διάθεσή τους ώστε να μάθουν τα μονοθέσιά τους και να ορίσουν ένα πρόγραμμα εξέλιξης για τη συνέχεια του 2025.

