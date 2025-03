Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκινάει με τον εναρκτήριο αγώνα του 2025 να είναι το GP Αυστραλίας στους δημόσιους δρόμους του Άλμπερτ Παρκ.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η καινούργια σεζόν της Formula 1 είναι προ των πυλών και ο πρώτος αγώνας του 2025 είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης. Ο εναρκτήριος αγώνας της χρονιάς μας περιμένει με πολύ πρωινό ξύπνημα και τις τρεις ημέρες δράσης και μας υπόσχεται άπλετο θέαμα και δράση.

Για πρώτη φορά θα δούμε τους 20 οδηγούς να μάχονται ρόδα με ρόδα σε μία πίστα που πλέον προσφέρεται για προσπεράσματα. Στο παρελθόν μας έχει χαρίσει εντυπωσιακούς αγώνες, ενώ δεν αποκλείεται και ο καιρός να παίξει το δικό του ρόλο.

Η πίστα του Άλμπερτ Παρκ εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1996 και σε πολλές περιπτώσεις έχει φιλοξενήσει πρεμιέρες σεζόν. Φέτος είναι η πρώτη φορά μετά το 2019 που είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 5.278 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 58 γύρους.

Albert Park - a bird's eye view 👀 Not long to go now until cars take to the track in Melbourne 😌 #F1 pic.twitter.com/dRmRFaPfKC

Πολυνίκης στο Grand Prix Αυστραλίας είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ με 4 νίκες, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχει τις περισσότερες pole position με 7 στο σύνολο. Το 2024 νικητής αναδείχθηκε o Κάρλος Σάινθ, ο οποίος οδηγούσε για τη Scuderia Ferrari. To ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2024 με χρόνο 1:19,813.

Ο πρώτος αγώνας της νέας σεζόν της Formula 1 θα ξεκινήσει δίχως να γνωρίζουμε εάν κάποια ομάδα έχει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Μπορεί στις δοκιμές του Μπαχρέιν η McLaren Racing να έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, όμως, τα χαρακτηριστικά της πίστας του Σακχίρ διαφέρουν σημαντικά από αυτά του Άλμπερτ Παρκ.

For the first time in 2025, IT'S RACE WEEK! 🏁



And what better way to kick off the season than in our very own back yard (we may be slightly biased...😉) 🇦🇺#AusGP #F1 pic.twitter.com/vqZ9itg8L1