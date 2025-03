Στη φετινή αγωνιστική σεζόν ορισμένες ομάδες της Formula 1 δεν θα πιέσουν ώστε να βρουν κέρδη διότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπό μακροπρόθεσμα.

H έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 πλησιάζει με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 14-16 Μαρτίου με το Grand Prix Αυστραλίας. Οι 20 κορυφαίοι οδηγοί θα αναμετρηθούν σε έναν μαραθώνιο διάρκειας 24 αγώνων σε μία χρονιά που αναμένεται συναρπαστική.

Αυτά όσον αφορά το προσκήνιο διότι στο παρασκήνιο οι ομάδες δουλεύουν όχι μόνο για το 2025 αλλά και για το 2026. Την επόμενη σεζόν αλλάζουν πλήρως οι τεχνικοί κανονισμοί τόσο των σασί όσο και των κινητήρων και αυτό προϋποθέτει διεργασίες οι οποίες απαιτούν τεράστιο όγκο πόρων και δουλειάς από τους τεχνικούς στα εργοστάσια.

