Το τριήμερο χειμερινό τεστ του Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε και τα νούμερα που μας προσέφεραν ομάδες και οδηγοί της Formula 1 έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Έπειτα από τρεις ημέρες και 24 ώρες δοκιμών οι ομάδες της Formula 1 αποχαιρέτησαν το Σακχίρ του Μπαχρέιν και ετοιμάζονται για τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Η νέα σεζόν αναμένεται συναρπαστική και οι χειμερινές δοκιμές μας έδωσαν μια ιδέα από το τι ακριβώς να περιμένουμε.

Οι ομάδες δεν εστίασαν στην επίτευξη γρήγορων γύρων ή να βρεθούν στην κορυφή της κατάταξης την κάθε ημέρα. Τα προγράμματά τους ήταν συγκεκριμένα, μεθοδικά και στόχο είχαν να αντλήσουν όσα περισσότερα δεδομένα ήταν εφικτό ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Ποια όμως είναι η κατάταξη των ταχύτερων γύρων ανά οδηγό και ποιοι ήταν αυτοί που σημείωσαν τους περισσότερους γύρους κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ταχύτεροι γύροι ανά οδηγό

Κάρλος Σάινθ - Williams - 1:29,348s, Ημέρα 2η Λιούις Χάμιλτον - Ferrari - 1:29,379, Ημέρα 2η Σαρλ Λεκλέρ - Ferrari - 1:29,431, Ημέρα 2η Τζορτζ Ράσελ - Mercedes - 1:29,545, Ημέρα 3η Μαξ Φερστάπεν - Red Bull - 1:29,566, Ημέρα 3η Άλεξ Άλμπον - Williams - 1:29,650, Ημέρα 3η Κίμι Αντονέλι - Mercedes - 1:29,784, Ημέρα 2η Όσκαρ Πιάστρι - McLaren - 1:29,940, Ημέρα 3η Πιέρ Γκασλί - Alpine, 1:30.040, Ημέρα 3η Λανς Στρολ - Aston - 1:30,229, Ημέρα 2η Λίαμ Λόσον - Red Bull, 1:30,252, Ημέρα 2η Τζακ Ντούχαν - Alpine, 1:30,368, Ημέρα 2η Γιούκι Τσουνόντα - Racing Bulls, 1:30,497, Ημέρα 3η Ισάκ Χατζάρ - Racing Bulls, 1:30,675, Ημέρα 2η Φερνάντο Αλόνσο - Aston, 1:30,700, Ημέρα 2η Έστεμπαν Όκον - Haas, 1:30,728, Ημέρα 3η Λάντο Νόρις - McLaren, 1:30,882, Ημέρα 2η Γκάμπριελ Μπορτολέτο - Sauber, 1:31,057, Ημέρα 2η Νίκο Χούλκενμπεργκ - Sauber, 1:31,457, Ημέρα 2η Όλιβερ Μπέρμαν - Haas, 1:32,361, Ημέρα 3η

A smoooooth day for Carlos 💨



Sainz sets the @dhl_motorsports fastest lap on day two of pre-season testing in Bahrain, looking very comfortable in Williams colours - powered by DHL 👉 https://t.co/sOAsD9HZK8#F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/4vpRuY0WUz — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Ταχύτεροι γύροι ανά ομάδα

Williams – 1:29,348 Ferrari – 1:29,379 Mercedes – 1:29,545 Red Bull – 1:29,566 McLaren – 1:29,940 Alpine – 1:30,040 Aston Martin – 1:30,229 Racing Bulls – 1:30,497 Haas – 1:30,728 Sauber – 1:31,057

Περισσότεροι γύροι ανά ομάδα

Mercedes – 458 Haas – 457 Racing Bulls – 454 Alpine – 405 Williams – 395 Ferrari – 382 McLaren – 381 Sauber – 354 Aston Martin – 306 Red Bull Racing – 304

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press media