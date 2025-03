Πόσο πιο αργός μπορεί να είναι ένας πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην πίστα από έναν οδηγό αγώνων; Η απάντηση έγινε γνωστή στο Μαϊάμι.

H Formula E πρωτοτύπησε και διοργάνωσε μία διαδικασία δοκιμών στην πίστα του Μαϊάμι στην οποία δεν πήραν μέρος επαγγελματίες οδηγοί. Αντί γι’ αυτούς, στα μονοθέσια βρέθηκαν διάσημοι influencers, πρώην αθλητές και Youtubers.

Ένας από αυτούς ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρσελόνα, Σέρχιο Αγουέρο. Ο Αργεντινός οδήγησε το μονοθέσιο της Porsche υπό την καθοδήγηση του πρωταθλητή της Formula E, Πασκάλ Βερλάιν, ο οποίος είχε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο.

Στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα ο Αγουέρο έκανε τους γύρους που του ανέθεσε η Porsche και οι χρόνοι του εντυπωσίασαν τη γερμανική ομάδα. Σε σύγκριση με τον καλύτερο γύρο του Βερλάιν, ο Αγουέρο ήταν 6,585 δευτερόλεπτα πιο αργός, κάτι το οποίο ήταν καλύτερο των προσδοκιών.

Έπειτα από την πρώτη του εμπειρία με μονοθέσιο της Formula E, o Αγουέρο ανέφερε: «Νιώθω πολύ καλά. Προπονήθηκα με τον Πασκάλ στη Γερμανία. Το απόλαυσα πολύ και τα πήγα πολύ καλά».

