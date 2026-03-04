Σαν Σήμερα: H αξέχαστη πρεμιέρα στην Αυστραλία (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με το καθερωμένο μας ταξίδι μας στο παρελθόν και την περιπλάνηση στα μονοπάτια της ιστορίας της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα θα θυμηθούμε δύο κλασσικά GP Νότιας Αφρικής, τη μοναδική γυναίκα που βαθμολογήθηκε στην F1, τη νίκη του αείμνηστου Κόλιν ΜακΡέι στο Ράλλυ Σαφάρι και το ανατρεπτικό GP Αυστραλίας του 2002.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα, επίσης το 1972, γεννήθηκε Γιος Φερστάπεν, πατέρας του Μαξ. Ο Ολλανδός ήταν εξαιρετικός στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1994 με τη Benetton, με ομόσταυλο τον ανερχόμενο Μίκαελ Σουμάχερ. Παρά τα δύο συνεχόμενα βάθρα που σημείωσε σε Ουγγαρία και Βέλγιο, η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε σε μικρομεσαίες ομάδες όπως η Footwork, η Stewart, η Arrows και η McLaren έως και το 2003. Κατά καιρούς έδειχνε εξαιρετικά οδηγικά στοιχεία, ειδικά σε βρόχινες συνθήκες, αλλά η δυναμική των μονοθεσίων που οδήγησε τον περιόρισαν αποκλειστικά στις θέσεις του midfield. Μετά την F1, ο Γιος Φερστάπεν εκπροσώπησε τη χώρα του στο A1GP και ύστερα μεταφέρθηκε στους αγώνες αντοχής. Μάλιστα, το 2008 κέρδισε στην κατηγορία LMP2 των 24 Ωρών Λε Μαν μαζί με τους Γερούν Μπλικεμόλεν και Πίτερ Φαν Μέρκεσταϊν. Η διάκριση αυτή πλαισιώθηκε από τον συνολικό τίτλο στο πρωτάθλημα ELMS.

Σαν σήμερα το 1973, έλαβε χώρα το Grand Prix Νότιας Αφρικής στο Κιαλάμι, για τον τρίτο αγώνα της σεζόν στην F1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζάκι Στιούαρτ, ο οποίος εκκίνησε μόλις 16ος με την Tyrrell αλλά αναρριχήθηκε στην κορυφή μετά από 7 γύρους. Έκτοτε, έχτισε μια εμφατική διαφορά και πήρε τη νίκη, με τους Πίτερ Ρέβσον και Έμερσον Φιτιπάλντι να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Ωστόσο, ο αγώνας αυτός σημαδεύτηκε από ένα τρομακτικό συμβάν. Ο Μάικ Χέιλγουντ ενεπλάκη σε ένα τεράστιο ατύχημα με τον Κλέι Ρεγκατσόνι στο δεύτερο γύρο και προκλήθηκε μια μεγάλη φωτιά. Ο Βρετανός χρειάστηκε τη βοήθεια των κριτών της πίστας για να σβηστούν οι φλόγες από τη φόρμα του, αλλά επέστρεψε ώστε να σώσει τον Ελβετό και αποκόμισε σοβαρά εγκαύματα στα χέρια του.

Σαν σήμερα το 1979, η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στο GP Νότιας Αφρικής, με τον Ζιλ Βιλνέβ να επικρατεί έναντι του τοπικού ήρωα Τζόντι Σέκτερ. Ο αγώνας είχε αρχικά διακοπεί στα πρώτα του μόλις λεπτά εξαιτίας έντονης καταιγίδας. Μετά την επανεκκίνησή του, ο Σέκτερ ξεκίνησε κατευθείαν με τα σλικ ελαστικά και βρέθηκε πρωτοπόρος, καθώς ο Βιλνέβ είχε μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών. Όσο περνούσαν οι γύροι και καλυτέρευε ο καιρός, τα ελαστικά του Νοτιοαφρικανού παρέδωσαν πνεύμα και τον ανάγκασαν να μπει κι εκείνος για τη δική του αλλαγή, με τον Καναδό ομόσταυλο να παίρνει την πρωτοπορία και εν τέλει τη νίκη. Το βάθρο του αγώνα ολοκληρώθηκε από τον Ζαν-Πιέρ Ζαριέ της Tyrrell.

Σαν σήμερα το 1992, απεβίωσε σε ηλικία 50 χρονών η μοναδική γυναίκα οδηγός που βαθμολογήθηκε στη Formula 1, η Λέλα Λομπάρντι. Η Ιταλίδα έτρεξε σε 12 Grand Prix με τη March και τη Brabham, τερματίζοντας μάλιστα 6η στο χαοτικό GP Ισπανίας του 1975. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα εξαιτίας ενός δυστυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός Ρολφ Στόμελεν και σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι της πίστας. Απονεμήθηκαν οι μισοί βαθμοί και η Λομπάρντι πήρε 0.5 βαθμούς. Μετά την F1 δραστηριοποιήθηκε και σε άλλες μορφές αγώνων, κερδίζοντας μάλιστα σε τρεις αγώνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) με Osella-BMW. Ακολούθησαν κάποια σποραδικά περάσματα από τις 24 Λε Μαν και Σπα, το πρωτάθλημα NASCAR και το DTM, με ελάχιστες επιτυχίες.

Σαν σήμερα το 1997, η νίκη για το Ράλλυ Σαφάρι, το μακράν πιο δύσκολο event στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), κατέληξε στον Κόλιν ΜακΡέι. Ο αείμνηστος Σκωτσέζος και πρωταθλητής του 1995 οδήγησε ένα Subaru Impreza WRC97 στο Ναϊρόμπι της Κένυας, με συνοδηγό τον Ουαλό Νίκι Γκριστ. Ξεπέρασε για 7 λεπτά το Mitsubishi Lancer Evo τέταρτης γενιάς του συμπατριώτη Ρίτσαρντ Μπερνς, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Κενυάτης Ίαν Ντάνκαν με Toyota Celica GT-Four ST205.

Σαν σήμερα το 2002, πραγματοποιήθηκε το επεισοδιακό Grand Prix Αυστραλίας, στη Μελβούρνη και την πίστα του Άλμπερτ Παρκ. Οι συγκινήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει πριν την πρώτη στροφή του αγώνα, με τον Ραλφ Σουμάχερ της Williams να προσεγγίζει λάθος το φρενάρισμα, να πέφτει πάνω στον Ρούμπενς Μπαρικέλο της Ferrari και να απογειώνεται για κάποια μέτρα μέχρι να σταματήσει στις μπαριέρες. Συνολικά 8 οδηγοί τέθηκαν εκτός μετά την πρώτη στροφή, με τη νίκη να καταλήγει στον Μίκαελ Σουμάχερ.

Δεύτερος, έπειτα από σκληρή μάχη, τερμάτισε ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της Williams και τρίτος ο Κίμι Ράικονεν της McLaren, για το πρώτο βάθρο της καριέρας του. Την παράσταση ωστόσο έκλεψε ο νεοφερμένος και εγχώριος ήρωας Μαρκ Ουέμπερ, ο οποίος οδήγησε μια αργή και αναξιόπιστη Minardi στην 5η θέση, κατακτώντας τους πρώτους του βαθμούς. Η επίδοση ήταν τόσο εντυπωσιακή που η ομάδα πήρε άδεια να γιορτάσει το κατόρθωμά της στο βάθρο, λίγο μετά την απονομή.

Φωτογραφίες: CrystalRacing/X