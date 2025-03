O πολύπειρος τεχνικός της Formula 1 πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του εργοστασίου της βρετανικής ομάδας για να ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα.

Ο Άντριαν Νιούι ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο στην πλουσιοπάροχη καριέρα του στη Formula 1 με την Aston Martin. O Βρετανός την Δευτέρα 3 Μαρτίου έπιασε επίσημα δουλειά στο εργοστάσιο του Σίλβερστον και ευελπιστεί με τη νέα του ομάδα να προσθέσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο παλμαρέ του.

Έπειτα από 19 χρόνια στα οποία κατέκτησε 13 τίτλους με τη Red Bull Racing σε οδηγούς και κατασκευαστές, ο Νιούι επέλεξε να ξεκινήσει από την αρχή. Αρκετές ομάδες ήθελαν την υπογραφή του, όμως το πρότζεκτ που τον έπεισε ήταν αυτό της ομάδας του Λόρενς Στρολ. Ο ανταγωνισμός που είχε η Aston Martin ήταν σκληρός, μιας και η Scuderia Ferrari βρισκόταν σε διαρκείς συζητήσεις με την πλευρά του πολύπειρου τεχνικού.

Το συμβόλαιο του Νιούι με την Aston Martin το ανέλαβε προσωπικά ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας στην F1, Έντι Τζόρνταν. Ο Ιρλανός είχε χρέη μάνατζερ του Βρετανού, με τους δύο να διατηρούν άριστες σχέσεις μιας και γνωρίζονται για τέσσερις δεκαετίες.

