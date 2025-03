Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari παραδέχθηκε πως η ιταλική ομάδα δεν έκανε ιδανικές δοκιμές στην πίστα του Μπαχρέιν.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2025 δεν κύλησαν όπως θα περίμενε η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είχε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο των δοκιμών, ωστόσο δεν έδειξε δείγματα ταχύτητας όπως η McLaren Racing.

Η τελευταία μέρα ήταν η χειρότερή της, καθώς στο απογευματινό σκέλος ένα μηχανικό πρόβλημα κράτησε τον Λιούις Χάμιλτον στο γκαράζ. Ως αποτέλεσμα ο Βρετανός δεν εμφανίστηκε στην πίστα την τελευταία ώρα, ούτε κατάφερε να κάνει την προσομοίωση αγώνα που είχε προγραμματίσει η ιταλική ομάδα.

“I’m living the dream and i’m just super honoured to be a part of this team.”@Charles_leclerc heads into his 7th year with the team 💪 pic.twitter.com/3C297dut6C