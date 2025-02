Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2025 ολοκληρώθηκαν, με τον Τζορτζ Ράσελ, να είναι στην κορυφή των χρόνων. Έπειτα από τρεις ημέρες και 24 ώρες δοκιμών, οι ομάδες έχουν πλέον δύο εβδομάδες στη διάθεσή τους ώστε να αναλύσουν δεδομένα και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το πρώτο μέρος της σεζόν.

Οι χρόνοι δεν λένε την αλήθεια

Ταχύτερος στην τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν ήταν ο Τζορζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1. Ο Βρετανός έγραψε το 1:29,545 με τη C3 γόμα ελαστικών με 6 λεπτά για το τέλος της ημέρας και πήρε την 1η θέση για λογαριασμό της βρετανικής ομάδας. Ο Βρετανός δεν κατάφερε ωστόσο να ξεπεράσει τον ταχύτερο γύρο του Κάρλος Σάινθ από τη δεύτερη ημέρα κι έτσι ο Ισπανός ολοκλήρωσε τις δοκιμές στην κορυφή των χρόνων.

Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός ώστε να αφήσει τον Μαξ Φερστάπεν στη 2η θέση για 21 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στη Red Bull Racing είχαν μία παράξενη ημέρα με μόλις 81 γύρους συνολικά, με τον Ολλανδό να μην κάνει προσομοίωση αγώνα. Το θετικό για τους «ταύρους» ήταν πως είχαν ένα αναβαθμισμένο ρύγχος για την RB21.

O Άλεξ Άλμπον της Williams Racing πήρε την 3η θέση όντας μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή της κατάταξης. Ο Ταϊλανδός έκανε συνολικά 137 γύρους, τους περισσότερους από κάθε άλλο οδηγό στην ημέρα.

Η γρήγορη McLaren και η απογοητευτική Ferrari

O Όσκαρ Πιάστρι μπορεί να μην έλαμψε με τη θέση του στην κατάταξη, ωστόσο έκανε μία πολύ εντυπωσιακή προσομοίωση αγώνα, όπως έκανε και ο Λάντο Νόρις την Πέμπτη στο Σακχίρ. Η βρετανική ομάδα φαίνεται πως είναι σε καλύτερη θέση από τους ανταγωνιστές της, όμως αυτό δεν θα το μάθουμε πριν το GP Αυστραλίας.

Στην 5η θέση ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, o οποίος έκανε πολύ ανταγωνιστικά περάσματα. Η γαλλική ομάδα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και την τελευταία ημέρα στο Μπαχρέιν.

Η ομάδα που απογοήτευσε την τελευταία ημέρα ήταν η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έβαλε το απόγευμα πολύ λίγους γύρους με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν 6ος στην κατάταξη. Μάλιστα, ο Βρετανός αναγκάστηκε να διακόψει την προσομοίωση αγώνα του, ενώ δεν βγήκε στην πίστα για την τελευταία ώρα. Έτσι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τη Scuderia.

Η μάχη στις πίσω θέσεις

Ο Γιούκι Τσουνόντα με έναν ανταγωνιστικό χρόνο στο τέλος της ημέρας πήρε την 7η θέση για τη Racing Bulls, η οποία είχε μία πολύ διακριτική παρουσία στο Μπαχρέιν. Ο Ιάπωνας ξεπέρασε τον Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά γρήγορη προσπάθεια στο τριήμερο την τελευταία ώρα και πήρε την 8η θέση.

Απογοητευτική ήταν και η Aston Martin, με τον Λανς Στρολ να είναι μόλις 13ος και πολύ μακριά από τους κορυφαίους χρόνους. Η μόνη ομάδα που φαίνεται να μην είναι μπροστά από τους Βρετανούς είναι η Sauber, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να μην καταφέρνει κάτι καλύτερο από τη 15η θέση.

Ο δρόμος μέχρι την Αυστραλία

Οι ομάδες θα ξεκινήσουν τη σκληρή δουλειά στα εργοστάσιά τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το GP Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Η εύρεση λύσεων στο στήσιμο των μονοθεσίων θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη των πρώτων αγώνων.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν Ημέρα 3η

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1 media