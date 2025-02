Ο Κάρλος Σάινθ της Williams ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1, στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Η δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε και μας προσέφερε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα δυναμικής των μονοθεσίων. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η βροχή έκανε την εμφάνισή της, επηρεάζοντας κυρίως το πρωινό σκέλος των δοκιμών, στο οποίο κυριάρχησε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari.

Όπως την πρώτη έτσι και τη δεύτερη ημέρα, οι οδηγοί ήταν πολύ προσεκτικοί και κανένας δεν είχε κάποιο σημαντικό συμβάν στην πίστα, πέρα από ορισμένες εξόδους. Ο κύριος λόγος ήταν η έλλειψη πρόσφυσης από τις ψιχάλες βροχής που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.

Η Williams στην κορυφή των χρόνων

Ο Κάρλος Σάινθ εντυπωσίασε τη δεύτερη μέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν θέτοντας τον ταχύτερο χρόνο, τόσο της ημέρας όσο και του τεστ. Ο οδηγός της Williams σημείωσε το 1:29,348, χρόνος ο οποίος είναι δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από το χρόνο της pole position του 2024 που έκανε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Σάινθ έκανε 127 γύρους και αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση με το μονοθέσιο στο Μπαχρέιν, καθώς αύριο θα έχει ρόλο οδηγού ο Άλεξ Άλμπον.

Στη 2η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός που πήρε την 1η θέση στο πρωινό σκέλος ήταν 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Σάινθ έχοντας μια παραγωγική ημέρα. Τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με την έτερη SF-25, με τον Μονεγάσκο να κάνει μία πολλά υποσχόμενη προσομοίωση αγώνα.

Η Mercedes είχε τους οδηγούς της στις θέσεις 4 και 5, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι ταχύτερος κατά 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Κίμι Αντονέλι. Ο Λανς Στρολ ήταν στην 6η θέση για λογαριασμό της Aston Martin μπροστά από τον Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing. Στην πρώτη 10άδα είχαμε επίσης τους Τζακ Ντούχαν και Πιέρ Γκασλί της Alpine και τον Ισάκ Χατζάρ της Racing Bulls.

Ο ρυθμός της McLaren τρομάζει

Η McLaren Racing έδειξε δείγμα της ταχύτητας της MCL39 στο Μπαχρέιν. Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να ήταν στις θέσεις 13 και 14, όμως η βρετανική ομάδα δεν κυνήγησε χρόνους. Ο Νόρις έκανε μάλιστα προσομοίωση αγώνα το απόγευμα και ο ρυθμός του ήταν με διαφορά ο καλύτερος από όσους άλλους ήταν στο ίδιο πρόγραμμα. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις Ferrari και Mercedes.

Ο Βρετανός στα τελευταία λεπτά έκανε ορισμένες γρήγορες προσπάθειες, ωστόσο δεν ολοκλήρωνε τους γύρους του, καθώς επέστρεφε στα pits.

The drivers line up to practice those starts, marking the conclusion of the day's running 👀



🔴🔴🔴🔴🔴 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/DKjLwFbt16 — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

Τα δεδομένα που σύλλεξε, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμα για την έναρξη της σεζόν. Δεν αποκλείεται την τελευταία ημέρα να δούμε ομάδες να έχουν αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά τους, οι οποίες προορίζονται για τα πρώτα Grand Prix.

H επόμενη μέρα

H δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου με την τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών για το 2025. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 8:45πμ για να μην χάσετε ούτε στιγμή από τη δράση.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν Ημέρα 2η

Φωτογραφίες: Williams Racing