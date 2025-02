Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Scuderia Ferrari είχε την ταχύτερη επίδοση το πρωί της Πέμπτης στην πίστα του Σακχίρ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκε το πρωινό σκέλος της δεύτερης ημέρας των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν. Οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους 4 ώρες ώστε να κάνουν τα προγράμματα που είχαν ορίσει, ωστόσο δεν ήταν όλα με το μέρος τους.

Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε δράση στην πίστα λόγω βροχής που έπεσε τις πρώτες ώρες. Το οδόστρωμα έστρωσε στα τελευταία 90 λεπτά και είδαμε ορισμένα πολύ ανταγωνιστικά περάσματα.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής έγραψε ορισμένα πολύ ανταγωνιστικά περάσματα και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:29,379 με τη C3 γόμα ελαστικών. Ο χρόνος αυτός είναι κατά 0,6 δλ ταχύτερος από τον καλύτερο χρόνο της Ferrari στις χειμερινές δοκιμές του 2024 στην ίδια πίστα και με ένα σκαλοπάτι πιο αργή γόμα ελαστικών.

.@LewisHamilton racking up the laps in the morning session 👌 pic.twitter.com/G6xNwHr44M — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 27, 2025

Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 0,399 δλ πιο αργός από τον τέως teammate του, και ήταν οι μόνοι που κατέβηκαν κάτω από το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams, με τον Ισπανό να γράφει ταχύτερη επίδοση με τη C2 γόμα ελαστικών.

Στις χειμερινές δοκιμές δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς δοκιμάζει η κάθε ομάδα, πόσο καύσιμο έχει το κάθε μονοθέσιο και τι χαρτογραφήσεις κινητήρα χρησιμοποιούνται. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε με βεβαιότητα είναι αν μια ομάδα έχει πρόβλημα. Η Red Bull Racing με τον Λίαμ Λόσον έκανε μόλις 28 γύρους στο πρωινό σκέλος καθώς η RB21 είχε πρόβλημα αξιοπιστίας.

First contact of the year! 💥



Piastri and Hulkenberg getting a little too close for comfort #F1Testing #F1 pic.twitter.com/enyaPnr0ga February 27, 2025

Η δράση συνεχίζεται στις 14:00 ώρα Ελλάδος με το απογευματινό σκέλος δοκιμών διάρκειας 4 ωρών. Συνολικά οι 8 από τις 10 ομάδες θα αλλάξουν οδηγούς στα μονοθέσιά τους. Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από τις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford με ένα κλικ εδώ.

Αποτελέσματα πρωινού σκέλους

Φωτογραφίες: Ferrarinewsuk/X