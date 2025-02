Μόλις μία ημέρα χειμερινών δοκιμών χρειάστηκαν στην αυστριακή ομάδα για να βγάλουν «εκτός κάδρου» τη Scuderia Ferrari.

Η έναρξη των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν έδωσε την ευκαιρία στις ομάδες της Formula 1 όχι μόνο να δοκιμάσουν τα μονοθέσιά τους, αλλά να δουν και τι κάνουν οι αντίπαλοί τους. Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός την πρώτη ημέρα για τη McLaren Racing, μπροστά από τους Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Racing.

H ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση ήταν η Scuderia Ferrari με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Νόρις, με την ταχύτητα της SF-25 να απογοητεύει τον ανταγωνισμό.

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull Racing, Χέλμουτ Μάρκο, άνοιξε τα χαρτιά του μετά από μόλις μία μέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν και μίλησε για τον ανταγωνισμό: «Στο πρωινό σκέλος ήταν δύσκολες οι συνθήκες λόγω του ανέμου. Ήταν πραγματικά πολύ απαιτητικές οι συνθήκες. Όμως έτσι είναι οι χειμερινές δοκιμές. Οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές και γι’ αυτό μάλλον η Mercedes ήταν τόσο γρήγορη. Η McLaren είχε ένα πολύ σταθερό μονοθέσιο και ήταν επίσης πολύ γρήγορο. Το ίδιο ισχύει και για τη Mercedes. H Ferrari ήταν απογοητευτική, περιμέναμε περισσότερα από αυτούς. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο και οι δοκιμές δεν έχουν τελειώσει».

