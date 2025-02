O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Η πρώτη ημέρα δοκιμών εξέλιξης της Formula 1 για το 2025 έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Ομάδες και οδηγοί έχουν πλέον στη διάθεσή τους κρίσιμα δεδομένα για να αναλύσουν έπειτα από μία ημέρα γεμάτη δράση και απρόοπτα.

Η απογευματινή διαδικασία πήρε παράταση μίας ώρας και αντί για 4 ώρες διήρκησε 5 ώρες. Ο λόγος ήταν η διακοπή ρεύματος νωρίς το απόγευμα που απέτρεψε στις ομάδες να κάνουν γύρους στην πίστα. Πέρα από την ηλεκτροδότηση, δεν υπήρξε κάποιο άλλο απρόοπτο, με τους οδηγούς να μην προκαλούν ζημιές στα μονοθέσιά τους.

Το 2025 ξεκίνησε όπως τελείωσε το 2024, με τις ίδιες ομάδες να κυριαρχούν στην κατάταξη. Ταχύτερος οδηγός μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing με 52 γύρους. O Βρετανός με τη C3 γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:30,430 χρόνος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο πιο αργός από το χρόνο της περσινής pole position. Το πορτοκαλί μονοθέσιο έδειξε εξαιρετικά σημάδια ταχύτητας, στους γρήγορους γύρους στην πίστα του Σακχίρ και φαίνεται πως είναι μια πολύ καλή βάση για να εξελίξει η McLaren.

Πίσω του βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1. O Βρετανός ήταν 0,1 δλ πιο αργός από τον συμπατριώτη του δείχνοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο πίσω από το τιμόνι της W16. Τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον Νόρις.

Η Ferrari ήταν η τέταρτη ταχύτερη ομάδα της πρώτης ημέρας δοκιμών. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν 0,4 δλ μακριά από τον χρόνο του Νόρις, ωστόσο έκανε νωρίτερα από όλους τους προαναφερθέντες οδηγούς τον προσωπικό ταχύτερο γύρο του. Αυτό έχει σημασία, διότι όσο τα μονοθέσια έκαναν περάσματα στην πίστα, η πρόσφυση αυξανόταν συνεχώς λόγω της γόμας που άφηναν στην άσφαλτο.

O Κάρλος Σάινθ με τη Williams FW47 κατέκτησε την 5η θέση της κατάταξης έχοντας ένα πολύ θετικό απόγευμα. O Ισπανός ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή και μόλις 0,1 δλ πιο αργός από τον τεως teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine πήρε την 6η θέση στην κατάταξη έχοντας επίσης μια καλή πρώτη εμφάνιση με την A525.

Ο πρωτοπόρος του πρωινού σκέλους, Κίμι Αντονέλι της Mercedes ήταν στην 7η θέση μπροστά από τον Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Γιούκι Τσουνόντα με Racing Bulls.

Όσον αφορά τον ταχύτερο χρόνο των τριών ομάδων που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, η κατάτξη έχει ως εξής: Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber ήταν 12ος, o Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν 15ος, ενώ ο Έστεμπαν Οκόν της Haas ήταν 19ος.

