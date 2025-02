Κόκκινη σημαία στην απογευματινή περίοδο δοκιμών, έγινε διακοπή ρεύματος στην πίστα του Σακχίρ.

Ένα ασυνήθιστο απρόοπτο συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην πίστα του Σακχίρ, κατά την πρώτη ημέρα επίσημων δοκιμών της Formula 1. Ξαφνικά η παροχή ρεύματος σταμάτησε σε όλες τις εγκαταστάσεις και οι οδηγοί που ήταν στην πίστα κλήθηκαν να επιστρέψουν στα γκαράζ των ομάδων.

Hold please, while we bring you a quick commercial break 😅 pic.twitter.com/pi7XwaavAq

To απρόοπτο προκαλεί καθυστέρηση στο πρόγραμμα των ομάδων, καθώς οι δοκιμές της Τετάρτης θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας).

Probably one of the strangest red flag ever in F1.



Power outage at Bahrain F1 testing... pic.twitter.com/HRAvPmIhvC