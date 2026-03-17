Μάχη και εκτός πίστας έχουν οι Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari, με αφορμή τους κανονισμούς της Formula 1 για τις εκκινήσεις των αγώνων.

Οι εκκινήσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι και πάλι αντικείμενο συζήτησης. Στην Αυστραλία είδαμε τεράστιες ανακατατάξεις με τους οδηγούς της Ferrari να εκκινούν από τις θέσεις 4 και 7 και στα φρένα για τη στροφή 1 ήταν στις θέσεις 2 και 3. Πιο πίσω, ο Φράνκο Κολαπίντο έκανε μια τρομερή επίδειξη των αντανακλαστικών του, καθώς απέφυγε την τελευταία στιγμή τον Λίαμ Λόσον που έκανε κακό πέταγμα.

Η εικόνα αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη στις ομάδες, καθώς από τις χειμερινές δοκιμές υπήρξαν δείγματα για το τι θα βλέπουμε στο 2026.

Μπαταρίες και turbo μονοθεσίων

Με την κατάργηση του συστήματος MGU-H στις νέες μονάδες ισχύος, οι κινητήρες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν το turbo στην στις κατάλληλες στροφές ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Για λόγους ασφαλείας έπειτα από παράπονα ορισμένων ομάδων, η FIA έδωσε ένα παράθυρο πέντε δευτερολέπτων πριν τη διαδικασία εκκίνησης ώστε οι οδηγοί να μπορούν να προετοιμάσουν το turbo.

Ωστόσο αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Στη Μελβούρνη αρκετές ομάδες βρέθηκαν στο grid με σχεδόν άδεια μπαταρία, ανεξάρτητα από τη θέση εκκίνησης. Σε αυτές τις συνθήκες ο κινητήρας εσωτερικής καύσης γίνεται ακόμη πιο καθοριστικός, ενώ πάνω από τα 50 χλμ/ώρα, όταν και ενεργοποιείται το MGU-K στην εκκίνηση, ορισμένοι οδηγοί δεν μπορούσαν να βασιστούν στην ηλεκτρική ισχύ.

For the first time this season, it’s LIGHTS OUT AND AWAY WE GO! 🚥🇦🇺



LECLERC LEADS AFTER TURN 1! 👀



It's a mega start from the Ferrari driver, with Russell P2 and Hadjar P3!#F1 #AusGP pic.twitter.com/Nr6MNTVR43 — 𝐀𝐅𝐂 🍿 (@TheLokiLad) March 8, 2026

Διχασμός ανάμεσα στις ομάδες

Έπειτα από τον αγώνα της Αυστραλίας, υπήρξε εκ νέου πρόθεση κάποιων ομάδων ώστε να τεθεί στο τραπέζι η συζήτηση για αλλαγή στους κανονισμούς για τις εκκινήσεις.

Δύο ομάδες που είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι οι Mercedes-AMG και Ferrari. H γερμανική ομάδα, όπως είδαμε στην Αυστραλία, έχει σημαντικό πρόβλημα στις εκκινήσεις, ενώ η ομάδα του Μαρανέλο εξέλιξε τη μονάδα ισχύος της έχοντας λάβει υπόψη να κάνει καλό πέταγμα το μονοθέσιό της όταν σβήνουν τα κόκκινα φώτα.

Για να γίνουν αλλαγές πρέπει να συμφωνήσει η πλειοψηφία των ομάδων.

Στο περιθώριο του GP Κίνας, ο Τζορτζ Ράσελ φρόντισε να αφήσει αιχμές για τις εκκινήσεις: «Η FIA θα μπορούσε να το κάνει και νομίζω ότι θέλει να το κάνει, αλλά χρειάζεται υπερπλειοψηφία των ομάδων και αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Οπότε μπορείτε μάλλον να μαντέψετε ποια ομάδα είναι αντίθετη. Το μισό grid τα έκανε λάθος στη Μελβούρνη. Θα προσαρμοστούμε και τώρα ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε. Η FIA ήθελε να μας διευκολύνει και να αφαιρέσει τον περιορισμό στην επαναφόρτιση, αλλά όπως συμβαίνει συχνά, κάποιοι σκέφτονται εγωιστικά και κάνουν αυτό που τους συμφέρει».

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ένας ακόμη οδηγός που έκανε κακή εκκίνηση στην Αυστραλία, με τον Ολλανδό να δηλώνει σχετικά: «Υπάρχουν απλές λύσεις, αλλά πρέπει να εγκριθούν από τη FIA γιατί σχετίζονται με τη μπαταρία. Το να ξεκινάς με 0% ενέργεια δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό και είναι επίσης αρκετά επικίνδυνο».

