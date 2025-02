Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών του χειμερινού τεστ στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2025 ξεκίνησαν στο Σακχίρ του Μπαχρέιν. Οι πρώτες τέσσερις ώρες δράσης εξελίχθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, με τους οδηγούς να παίρνουν μία πρώτη γεύση από τα «θηρία» των 1.000 ίππων που θα έχουν στη νέα σεζόν.

Έπειτα από τέσσερις ώρες ταχύτερος οδηγός ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός σημείωσε χρόνο 1:31,428 και άφησε τη 2η θέση τον Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing για 0,132 δλ. Στην 3η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing.

