Το επίσημο τεστ δοκιμών του WEC ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν μας έδειξε ακριβώς αυτό που περιμέναμε: Μπροστά μας θα έχουμε μία συναρπαστική και καθηλωτική χρονιά.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν του WEC, ένα πρωτάθλημα που περιμένουν όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού με αγωνία. Ομάδες και οδηγοί βρέθηκαν από νωρίς στην πίστα του Κατάρ, στην οποία θα γίνει η πρεμιέρα της σεζόν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς πραγματοποιήθηκε το διήμερο τεστ που έχει την ονομασία «Πρόλογος».

Συνολικά οι ομάδες είχαν στη διάθεσή τους 14 ώρες δοκιμών, με τις Ferrari, Cadillac, Porsche και BMW να κατακτούν πρωτιές στις επίσημες διαδικασίες. Στην πίστα της Λουσέιλ είδαμε και τη νέα Aston Martin Valkyrie που θα αγωνίζεται φέτος στην κατηγορία Hypercar με τον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα της Cosworth.

Γερμανοί εναντίον Αμερικανών

Έπειτα από δύο ημέρες δοκιμών, ταχύτερο αγωνιστικό πρωτότυπο αυτοκίνητο στην κατηγορία Hypercar ήταν η #20 BMW M Hybrid V8 των Ρόμπιν Φριντζ, Ρενέ Ραστ και Σέλντον φαν ντερ Λίντε. To πλήρωμα είχε ως καλύτερη επίδοση το 1:38,971, η οποία ήταν ταχύτερη από την pole position του 2024. Στη 2η θέση 0,145 δλ πιο πίσω βρέθηκε το #38 πρωτότυπο της Cadillac Jota των Ερλ Μπάμπερ, Σεμπαστιέν Μπουρντέ και Τζένσον Μπάτον.

Η Ferrari μέσω της ιδιωτικής AF Corse με την #83 499P πήρε την 3η θέση στην κατάταξη όντας 0,170 δλ μακριά από την κορυφή. Η BMW είχε την #15 M Hybrid V8 στην 4η θέση, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισε η #12 Cadillac Jota.

Έξι κατασκευαστές στο ίδιο δευτερόλεπτο

Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές και αρκετοί διαφορετικοί κατασκευαστές βρέθηκαν στην πρώτη 10άδα. Η Ferrari είχε τη #50 499P στην 6η θέση, ενώ η Alpine με τη #36 A424 ήταν στην 7η θέση.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια κατασκευαστών Toyota Gazoo Racing είχε ως καλύτερο πλασάρισμα την 8η θέση με το #7 GR010, ωστόσο η διαφορά της από την κορυφή ήταν μόλις στο μισό δευτερόλεπτο. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #51 Ferrari και η #5 Porsche Penske 963. H γερμανική ομάδα ήταν μία από αυτές που δεν κυνήγησαν χρόνους στην τελευταία διαδικασία.

H Peugeot ήταν ο 7ος ταχύτερος κατασκευαστής στον Πρόλογο, με τον ταχύτερο χρόνο να έρχεται μέσω του #93 9Χ8 Hybrid. Στην κατάταξη πλασαρίστηκε στη 12η θέση των αποτελεσμάτων. Η «πρωτάρα» Aston Martin είχε ένα εποικοδομητικό διήμερο δοκιμών, με μόνο της στόχο να είναι η βελτίωση του Le Mans Hypercar της για το ξεκίνημα της χρονιάς. Ο ταχύτερος γύρος της ήταν το 1:41,089 από τη #007 Valkyrie, o οποίος την έφερε στη 15η θέση.

Στην κατηγορία LMGT3 η Ferrari έκανε το 1-2 στον Πρόλογο του WEC και έθεσε υποψηφιότητα για τη νίκη στον αγώνα της Παρασκευής. Η ομάδα που βρέθηκε πιο κοντά της ήταν η Heart of Racing με τη #27 Aston Martin Vantage GT3, ενώ στην 4η θέση ήταν η #33 Corvette της TF Sport.

Η πρεμιέρα πλησιάζει

Ο πρώτος αγώνας του WEC για το 2025 είναι τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ, αγώνας ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Όλη η δράση του κορυφαίου πρωταθλήματος αντοχής κι ενός εκ των πιο συναρπαστικών θεσμών του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα «παίζει» και φέτος δυνατά στο gazzetta.

Αποτελέσματα Δοκιμών Κατάρ

