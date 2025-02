Πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρώην στέλεχος της Tesla προωθούν πρόταση για συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αλλά ο Ίλον Μασκ δεν «ψήνεται».

Πρόσφατες αναφορές υποστήριζαν ότι μια ιαπωνική ομάδα, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα και τον πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Χιρομίτσι Μιζούνο, επιδίωκε να προσελκύσει την Tesla ως στρατηγικό επενδυτή στη Nissan, μετά την αποτυχία των συνομιλιών συγχώνευσης με τη Honda. Η πρόταση αυτή στόχευε στην αποτροπή πιθανών εξαγορών της Nissan από ξένες εταιρείες, όπως η Foxconn, και περιλάμβανε την πιθανότητα απόκτησης των εργοστασίων της Nissan στις ΗΠΑ από την Tesla.

Ωστόσο, ο Ίλον Μασκ απέρριψε άμεσα αυτές τις φήμες. Απαντώντας σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε: «Το εργοστάσιο της Tesla είναι το προϊόν. Η γραμμή παραγωγής του Cybercab δεν έχει όμοιά της στη βιομηχανία αυτοκινήτου». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η Tesla επικεντρώνεται στις δικές της καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, όπως αυτή του επερχόμενου αυτόνομου οχήματος Cybercab, και δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση εγκαταστάσεων άλλων κατασκευαστών.

The Tesla factory IS the product.



The Cybercab production line is like nothing else in the automotive industry.