H δεύτερη ομάδα της Red Bull στη Formula 1 βρέθηκε στην πίστα της Ίμολα για τις πρώτες της δοκιμές με το μονοθέσιο του 2025.

Η Scuderia Ferrari δεν είναι η μόνη ομάδα της Formula 1 που έκανε δοκιμές την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου με το νέο της μονοθέσιο στην πίστα. Η Racing Bulls, την οποία γνωρίζαμε το 2024 ως RB βρέθηκε στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση στην O2 Arena του Λονδίνου.

Το πρωί ο Γιούκι Τσουνόντα βγήκε στην ιταλική πίστα με το νέο του μονοθέσιο, την VCARB02, η οποία διαφέρει σημαντικά από το μονοθέσιο του 2024. Βασική διαφορά είναι το χρώμα, καθώς το φετινό δημιούργημα της Racing Bulls είναι ντυμένο στα λευκά. Επιπλέον διαθέτει το κίτρινο χρώμα και τον ταύρο που έχουμε συνηθίσει στη Red Bull Racing τα προηγούμενα χρόνια και δείχνει τη σχέση των δύο ομάδων, ενώ στο πίσω μέρος πάνω από το κάλυμμα του κινητήρα διακρίνουμε σκούρες μπλε λεπτομέρειες.

Για το 2025 η Racing Bulls, παρά τις αρνήσεις της πως συνεργάζεται στενά με τη «μαμά» Red Bull Racing, έχει πάρει όλα τα διαθέσιμα Listed Parts που ορίζουν οι κανονισμοί από την αυστριακή ομάδα. Οι αναρτήσεις είναι της RB20 με την οποία ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε για 4η φορά παγκόσμιος πρωταθλητής και λόγω της σημασίας τους, έχει βασιστεί εκεί η αεροδυναμική φιλοσοφία της VCARB02. Οι ομοιότητες εξάλλου με το μονοθέσιο της Red Bull είναι τόσο μεγάλες.

Our ride just pulled up. Peace ✌️ #F1 #VCARB #F175LIVE pic.twitter.com/3Eyb5MJHyN