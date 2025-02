Όπως αποδείχθηκε η εκδήλωση της Formula 1 για τον εορτασμό 75 χρόνων ιστορίας της είχε μερικά πραγματικά μονοθέσια τα οποία θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι 10 ομάδες της Formula 1 με τους 20 οδηγούς του grid βρέθηκαν το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου στην O2 Arena του Λονδίνου για τον εορτασμό των 75 χρόνων ιστορίας του σπορ. Μπροστά σε χιλιάδες θεατές είδαμε την παρουσίαση των χρωματισμών των μονοθεσίων για το 2025 σε μία βραδιά γιορτής και θεάματος.

Περιμέναμε πως στην εκδήλωση η πλειονότητα των ομάδων δεν θα είχε μαζί της το μονοθέσιο του 2025. Πράγματι, αυτό επιβεβαιώθηκε για τις περισσότερες, καθώς μόλις δύο βγήκαν στη σκηνή της O2 Arena με το καινούργιο τους μονοθέσιο.

H γαλλική ομάδα έπειτα από ένα αδιάφορο και «φτωχό» χρωματικά μονοθέσιο το 2024 άλλαξε μονοπάτι και… έβαλε ξανά χρώμα στη ζωή της. Η νέα A525 που εμφανίστηκε στη σκηνή συνοδευόμενη από τους επίσημους οδηγούς Πιέρ Γκασλί και Τζακ Ντούχαν διαφέρει σημαντικά από την προκάτοχό της.

Εμφανισιακά το μονοθέσιο διαθέτει αναβαθμισμένα αεροδυναμικά, πιο λεπτό εμπρός ρύγχος, ενώ έχουν ανασχεδιαστεί τα sidepods και το κάλυμμα του κινητήρα. Πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη της A524 του 2024, με την οποία η ομάδα του Ένστον θέλει να τερματίσει στις 5 πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Όσον αφορά τα χρώματα, για το 2025 η Alpine επέλεξε μια πιο σκούρα απόχρωση του μπλε και το συνδύασε με το ροζ του βασικού της χορηγού BTW. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το ροζ βρίσκεται μόνιμα στο ρύγχος της A525.

Η δεύτερη ομάδα που είχε το πραγματικό της μονοθέσιο στην Ο2 Arena ήταν η Haas. Η αμερικανική ομάδα εμφανίστηκε με τη VF-25, της οποίας φωτογραφίες από δοκιμές στο Σίλβερστον είδαμε πριν από λίγες ημέρες στα social media.

Η αμερικανική ομάδα ακολούθησε το δικό της μονοπάτι στο σχεδιασμό του νέου της μονοθεσίου. Επέλεξε να μην πάρει –ως ορίζουν οι κανονισμοί των Listed Parts– την pull-rod εμπρός ανάρτηση που θα έχει φέτος η Ferrari, ένα βασικό εξάρτημα στο μονοθέσιο που ορίζει την αεροδυναμική προσέγγιση του σχεδιαστικού τμήματος. Στη Haas έμειναν με την εμπρός push-rod ανάρτηση και το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο από αυτό που είδαμε το 2024.

Οι Αμερικανοί επέλεξαν να διατηρήσουν το λευκό-μαύρο χρωματισμό και το 2025. Αυτό που άλλαξε είναι το σχέδιο, με το λευκό να έχει πολύ μεγαλύτερη παρουσία σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν.

Η Haas θα έχει για οδηγικό δίδυμο το 2025 τους Έστεμπαν Όκον και Όλιβερ Μπέρμαν και ευελπιστεί πως θα τερματίσει πιο ψηλά από την 6η θέση που πήρε το 2024.

