Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing περιμένει έναν Λιούις Χάμιλτον από τα παλιά στη φετινή σεζόν της Formula 1, στην οποί θέλει τον τίτλο.

Το πρόσωπο που περιμένουν όλοι να δουν τη νέα αγωνιστική σεζόν στη Formula 1 δεν είναι άλλο από τον Λιούις Χάμιλτον. Η μεταγραφή του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή από τη Mercedes-AMG F1 στη Scuderia Ferrari έχει αφήσει στο παρασκήνιο τόσο τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν όσο και την πρωταθλήτρια McLaren Racing.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετακίνηση οδηγού από μία ομάδα σε άλλη στη σύγχρονη ιστορία του σπορ και η πρεμιέρα της σεζόν στις 16 Μαρτίου στην Αυστραλία είναι ακόμη μακριά. Ακόμη και στο περιθώριο παρουσιάσεων νέων μονοθεσίων ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης είναι οι Χάμιλτον και Ferrari.

A moment of appreciation for the camo 🔥 pic.twitter.com/r36ymYITft

O Λάντο Νόρις λίγη ώρα μετά την πρώτη του εμπειρία με τη νέα McLaren MCL39 ρωτήθηκε από το Sky Sports σχετικά με το κίνητρο που θα έχει ο Χάμιλτον στην πρώτη του σεζόν στη Ferrari: «Πιστεύω πως θα έχει μεγάλο κίνητρο. Δεν ξέρω πως νιώθει, όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Θεωρώ πως είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει και αυτά που θα κάνει με τη Ferrari. Πιστεύω πως είναι ξεχωριστό αυτό που συμβαίνει. Η Ferrari είναι τρομερή. Πιστεύω πως θα δυσκολευτεί να μην βρει κάποιον λόγο για να αποκτήσει κίνητρο. Είναι μια τρομερή ευκαιρία αυτή που έχει μπροστά του. Είναι μια ωραία ιστορία. Υπάρχουν αρκετά μπόνους σε πολλούς τομείς αν πας στη Ferrari. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να έχει επιπλέον κίνητρο και να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν».

It still just looks right 🔴🟡 pic.twitter.com/N0ry6d6wDG