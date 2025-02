Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 πιστεύει πως δεν θα έχει αίσιο τέλος η συνεργασία του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με την ιταλική ομάδα.

Τη φετινή χρονιά ο Λιούις Χάμιλτον ξεκινάει ένα νέο ταξίδι στην καριέρα του. Ο Βρετανός αποφάσισε να αφήσει τη Mercedes-AMG F1 για λογαριασμό της Scuderia Ferrari, με την οποία ευελπιστεί να κατακτήσει και πάλι την κορυφή της Formula 1.

Ο ενθουσιασμός των τιφόζι ενόψει του ντεμπούτου του Χάμιλτον με το κόκκινο μονοθέσιο είναι τεράστιος, μιας και πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετακίνηση οδηγού της σύγχρονης ιστορίας. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν πιστεύουν πως η κίνηση του Χάμιλτον να πάει στη Ferrari είναι σωστή.

