Η Aprilia απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Michelin για την αιτία του ατυχήματος του Χόρχε Μαρτίν και ζητά συνάντηση για την ασφάλεια των αναβατών.

Το ατύχημα του Χόρχε Μαρτίν στις δοκιμές της Σεπάνγκ συνεχίζει να προκαλεί ένταση στο MotoGP, καθώς η Aprilia και η Michelin διαφωνούν έντονα για τα αίτια του περιστατικού. Ο Ισπανός αναβάτης υπέστη κλειστά κατάγματα στο δεξί του χέρι και στο αριστερό του πόδι, μετά από ένα βίαιο high-side στη στροφή 2 την πρώτη ημέρα των δοκιμών. Η Aprilia, εξετάζοντας τα δεδομένα της, απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος ή λάθους του αναβάτη, αφήνοντας υπονοούμενα για πιθανό ζήτημα με τα ελαστικά της Michelin.

Σε απάντησή της, η Michelin υπερασπίστηκε τη διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ελαστικών της, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο ελαστικό ήταν κατασκευασμένο τον Ιούνιο του 2024, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Άσεν και αποθηκεύτηκε σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας πριν φτάσει στη Σεπάνγκ.

Ο επικεφαλής της Michelin για το MotoGP, Πιέρο Ταραμάσο, ανέφερε ότι οι συνθήκες στην πίστα ήταν ολισθηρές, με χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η εσωτερική θερμοκρασία του πίσω ελαστικού του Μαρτίν ήταν 15 βαθμούς χαμηλότερη από το ιδανικό επίπεδο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να εξηγήσει την απώλεια πρόσφυσης και το high-side.

This was @88jorgemartin's awful highside in his first hours with the number 1 plate



He's at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain.