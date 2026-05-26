Την επιστροφή του στους αγώνες έκανε ο Ρος Μπρον, με τη Pramac Racing ανακοίνωσε την ένταξή του στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ενισχύοντας τη δομή της στο MotoGP.

Η Prima Pramac Yamaha MotoGP ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του Ρος Μπρον στο Διοικητικό Συμβούλιο της Pramac Racing Limited, σε μία ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για το μέλλον της ομάδας στο MotoGP. Ο ιστορικός μηχανικός και πρώην επικεφαλής της Formula 1 σε Honda, Brawn GP και Mercedes-AMG θα έχει ρόλο στρατηγικού συμβούλου δίπλα στον επικεφαλής της ομάδας, Πάολο Καμπινότι.

Με τον τρόπο αυτό θα συνδράμει με την εμπειρία δεκαετιών από το υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο άνθρωπος με 22 παγκόσμιους τίτλους

Η καριέρα του Μπρον στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεπερνά τα 40 χρόνια, έχοντας συνδεθεί με μερικές από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της Formula 1.

Συνολικά έχει συμμετάσχει στην κατάκτηση 22 παγκόσμιων τίτλων, με 11 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 11 Πρωταθλήματα Οδηγών. Το όνομά του συνδέθηκε άμεσα με τις επιτυχίες των Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG, αλλά και με τη θρυλική πορεία της Brawn GP το 2009.

Η Pramac θεωρεί πως η προσθήκη του ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δομή της ομάδας σε διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο, σε μία περίοδο όπου επιδιώκει να παραμείνει στην κορυφή του MotoGP.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο επικεφαλής της Pramac Racing, Πάολο Καμπινότι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία.

«Είμαι πολύ περήφανος που καλωσορίζω τον Ross στην Pramac Racing. Πέρα από τη σπουδαία καριέρα και τις επιτυχίες του στη Formula 1, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο με συνδέει φιλία και αμοιβαίος σεβασμός εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω πως το όραμα, οι γνώσεις και η νοοτροπία νικητή που διαθέτει θα προσφέρουν τεράστια βοήθεια στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της Pramac Racing».

Από τη μεριά του, ο Μπρον δήλωσε για το νέο του ρόλο στον κόσμο των δύο τροχών: «Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Pramac Racing Limited σε έναν μη εκτελεστικό ρόλο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πάντα θέμα ανθρώπων, ομαδικής δουλειάς και συνεχούς εξέλιξης. Ανυπομονώ να στηρίξω τον Πάολο και την ομάδα και να βοηθήσω όπου η εμπειρία μου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η Pramac έχει χτίσει έναν εντυπωσιακό οργανισμό με ισχυρό πνεύμα και φιλοδοξίες και είμαι ενθουσιασμένος που θα αποτελέσω μέρος του μέλλοντός της».