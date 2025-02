Η βρετανική ομάδα θα παρουσιάσει το μονοθέσιο για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 μετά την εκδήλωση για τα 75 χρόνια του σπορ στην O2 Arena.

Ακόμα μία ομάδα που επισημοποίησε την ημερομηνία αποκάλυψης του νέου της μονοθεσίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η Aston Martin θα παρουσιάσει την AMR25 στις 23 Φεβρουαρίου στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Μία ημέρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιήσει το shakedown του μονοθεσίου στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν. Εκεί οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους χιλιόμετρα με το μονοθέσιο το οποίο ελπίζουν να τους δώσει τη δυνατότητα να παλεύουν για βάθρα.

Επιπλέον η Aston Martin επιβεβαίωσε πως στην εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena για τα 75 χρόνια ιστορίας της θα παρουσιάσει τα χρώματα του φετινού της μονοθεσίου. Παρόντες θα είναι οι Αλόνσο και Στρολ, όπως και οι υπόλοιποι οδηγοί του φετινού grid.

Το 2024 η Aston Martin τερμάτισε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μπορεί να διατήρησε την ίδια θέση με το 2023, όμως η απόδοσή της έπεσε κατακόρυφα με αποτέλεσμα να μάχεται για να μπει στη βαθμολογούμενη 10άδα.

See the livery at F1 75 Live.

Meet the challenger on 23.02.25.

The road to the 2025 season starts now. #AMR25 pic.twitter.com/tDa3IEaUbr