Ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τους δύο αγώνες στη Μέση Ανατολή θα ληφθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η Formula 1 εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το φινάλε της σεζόν του 2026, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει το αγωνιστικό ημερολόγιο. Μετά τη λύση που δόθηκε με τη μεταφορά του αγώνα του Μπαχρέιν στη Μαλαισία, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι δύο τελευταίοι αγώνες της χρονιάς στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο Motorsport.com ότι η οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή τους θα ληφθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ακύρωσής τους, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκή πίστα και όχι στην Αμερική.

Το παράδειγμα του WEC

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή, γεγονός που ανάγκασε ήδη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) να ματαιώσει τους αγώνες του σε Κατάρ και Μπαχρέιν, μεταφέροντας το κλείσιμο της σεζόν στην Ευρώπη. Η Formula 1 επιλέγει να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια πριν λάβει την τελική της απόφαση.

Στις δηλώσεις του, ο Στέφανο Ντομενικάλι αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της διοργάνωσης: «Σχετικά με το τέλος της σεζόν, βρίσκομαι σε επαφή με τα άλλα πρωταθλήματα. Γνωρίζω ότι το WEC ανακοίνωσε πως δεν θα πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος του έτους και θα παραμείνει στην Ευρώπη. Η δική μας δομή επιτρέπει να πάρουμε τον μέγιστο δυνατό χρόνο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα λάβουμε την απόφαση την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν θα είναι πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σήμερα, οι αγώνες στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι παραμένουν επιβεβαιωμένοι. Άλλωστε, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ωστόσο, αν η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα πάρουμε την απόφαση. Αν δεν είναι εφικτό να πάμε εκεί, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στην Ευρώπη».

Γιατί αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν κυκλοφορήσει σενάρια στο paddock που έκαναν λόγο για διπλό αγώνα στο Λας Βέγκας ή διεξαγωγή αγώνα στο Όστιν του Τέξας. Ο Ντομενικάλι απέκλεισε αυτά τα ενδεχόμενα, επικαλούμενος εμπορικούς αλλά και πρακτικούς λόγους. Η εβδομάδα μετά τον προγραμματισμένο αγώνα του Λας Βέγκας στις 21 Νοεμβρίου συμπίπτει με τη γιορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, περίοδο κατά την οποία δεσπόζουν οι αγώνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL). Παράλληλα, η Formula 1 επιθυμεί να προστατεύσει το κύρος του αγώνα στο Λας Βέγκας, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την εξέλιξη του event.

Ο επικεφαλής της F1 εξήγησε το σκεπτικό αυτής της απόφασης: «Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν θα κάνουμε άλλον αγώνα στις ΗΠΑ. Υπήρχε η δυνατότητα για δεύτερο αγώνα στο Λας Βέγκας, αλλά δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε αυτό που χτίζουμε εκεί. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο του έτους ανταγωνιζόμαστε το NFL, ένα άθλημα με τεράστιο κοινό στις ΗΠΑ. Πρέπει να αποφύγουμε μια τέτοια αναμέτρηση. Επομένως, η μόνη δυνατότητα είναι να ολοκληρώσουμε τη σεζόν στην Ευρώπη εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου».

Ο ρόλος του καιρού στην Ευρώπη

Ανάμεσα στις διαθέσιμες ευρωπαϊκές επιλογές, η πίστα της Ίμολα φαντάζει ως η επικρατέστερη λύση. Πίστες όπως της Πορτογαλίας και της Τουρκίας, που διαθέτουν ηπιότερο κλίμα, βρίσκονται σε φάση εργασιών αναβάθμισης για τη νέα χρονιά.

Αναφορικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην Ευρώπη στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Ντομενικάλι εμφανίστηκε καθησυχαστικός, συγκρίνοντας τις συνθήκες με εκείνες του Λας Βέγκας: «Αν κοιτάξουμε τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, είναι λίγο υψηλότερες από τη μέση θερμοκρασία του Λας Βέγκας όταν αγωνιζόμαστε εκεί. Με την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής δεν υπάρχει βεβαιότητα για τίποτα, όμως η εκτίμησή μου είναι ότι ο καιρός θα μας επιτρέψει να αγωνιστούμε στην Ευρώπη ακόμα και στις αρχές Δεκεμβρίου».

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