Η Porsche Penske Motorsport ήταν αυτή που ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τη νέα αγωνιστική σεζόν κερδίζοντας τον 24ωρο αγώνα στην Ντεϊτόνα.

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η νέα χρονιά για το πρωτάθλημα αντοχής της IMSA. Έπειτα από 24 πολύ δύσκολες ώρες, η Porsche Penske Motorsport κατέκτησε τη νίκη στην Ντεϊτόνα, έναν από τους πιο θρυλικούς αγώνες αντοχής παγκοσμίως, τις 24 Ώρες Ντεϊτόνα.

Τη νίκη πήραν οι Νικ Τάντι, Φελίπε Νασρ και Λόρενς Βανθούρ με τη #7 Porsche 963 LMDh και έφεραν τη γερμανοαμερικανική ομάδα στην κορυφή του βάθρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο Βρετανός Τάντι έγραψε ένα ξεχωριστό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας που έχει κερδίσει τις 24 Ώρες Λε Μαν, Ντεϊτόνα, Σπα και Νίρμπουργκρινγκ στη Γενική Κατάταξη.

Στη 2η θέση τερμάτισε η Meyer Shank Racing με το #60 Acura των Τομ Μπλόνκβιστ, Κόλιν Μπράουν και Σκοτ Ντίξον. Η διαφορά τους από τη νικητήρια Porsche ήταν μόλις 1,3 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση τερμάτισε η #6 Porsche 963 της Penske, με τα τρία αυτά αγωνιστικά πρωτότυπα να δίνουν σπουδαίες μάχες. Στη μάχη ήταν μέχρι και την τελευταία ώρα η BMW, όμως ζημιά στη #24 M Hybrid V8 στέρησε τη δυνατότητα στους Γερμανούς να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη νίκη.

Στην κατηγορία LMP2, η Tower Motorsports πήρε τη νίκη με οδηγούς τους Τζον Φαράνο, Σεμπαστιάν Μπουρντέ και Σεμπάστιαν Άλβαρεζ. Το πλήρωμα είδε τρεις άμεσους ανταγωνιστές την τελευταία ώρα του αγώνα είτε να έχουν ατυχήματα, είδε να δέχονται ποινές και να χάνουν έδαφος.

Congratulations to the No. 8 Tower Motorsports team on winning the LMP2 Class in the 63rd Rolex 24 At Daytona!!@Rolex24Hours | @TOWERMTSPRTS8 | @ROLEX pic.twitter.com/iDw8SDgLur January 26, 2025

Στην κατηγορία GTD-Pro είδαμε επικές μονομαχίες, με τους οδηγούς να έχουν μεταξύ τους επαφές στην προσπάθεια για ένα καλό αποτέλεσμα. Τελική νικήτρια ήταν η Ford Multimatic Motorsrpots, με τους Φρεντ Βερβίς, Ντένις Όλσεν και Κρις Μις να δίνουν στη #65 Mustang GT3 την πρώτη της νίκη σε διεθνείς αγώνες. Στη 2η θέση τερμάτισε η Corvett Racing με τη #3 Z06 GT3.R, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το #64 Ford Mustang.

History for FORD!

The first win for the FORD Mustang GT3!!

Congratulations on the No. 65 Ford Multimatic Motorsports Mustang on winning the GTD PRO Class in the 63rd Rolex 24 At Daytona!!@Rolex24Hours | @FordPerformance | @Multimatic | @ROLEX pic.twitter.com/2ebnCbDknA — IMSA (@IMSA) January 26, 2025

Στην κατηγορία GTD, νικήτρια ήταν η καναδική AWA με τους Ορέι Φιντάνι, Μάθιου Μπελ, Λαρς Κερν και Μάρτιν Κιρχόφερ με την Corvette Z06 GT3.R να παίρνουν μια σπουδαία 1η θέση. Το νικητήριο προσπέρασμα έγινε πάνω στη #27 Aston Martin της Heart of Racing με 20 λεπτά για το φινάλε του αγώνα.

WHAT. A. RACE.

Congratulations to the No. 13 AWA Team on winning the GTD Class in the 63rd Rolex 24 At Daytona!! @Rolex24Hours | @AWARacing | @ROLEX pic.twitter.com/i7cAzPWcv2 — IMSA (@IMSA) January 26, 2025

Αποτελέσματα 24 Ώρες Ντεϊτόνα

Φωτογραφίες: Porsche