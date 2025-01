Λίγη ώρα προτού κάνει τους πρώτους του γύρους στην πίστα με μονοθέσιο της Scuderia Ferrari, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μας έδειξε το κράνος του για το 2025.

H προετοιμασία του Λιούις Χάμιλτον για τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Ο Βρετανός έγινε φέτος οδηγός της Scuderia Ferrari και ευελπιστεί πως αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του θα συνδυαστεί με επιτυχίες.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο Χάμιλτον πέρα από τη γνωριμία του με τη Ferrari, τη δουλειά στο εργοστάσιο και τις δοκιμές στην πίστα πρέπει να προετοιμάσει και την εμφάνισή του. Για το 2025 ετοίμασε ένα ξεχωριστό κράνος που σηματοδοτεί την επιστροφή του κίτρινου χρώματος.

Τον Χάμιλτον στον γνωρίσαμε στη Formula 1 πίσω στο 2007 με κίτρινο κράνος, όταν οδηγούσε για τη McLaren Racing. Στη Mercedes το χρησιμοποίησε μόνο το 2013 και το 2017, ενώ τις υπόλοιπες επέλεγε άλλους συνδυασμούς χρωμάτων.

Η απόχρωση του κίτρινου έχει συμβολική σημασία καθώς ήταν το πρώτο χρώμα στην ιστορία της Ferrari. Το κράνος περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό 44 και το λογότυπο του Βρετανού σε κόκκινο χρώμα. Το σίγουρο είναι πως με αυτή την επιλογή του, θα ξεχωρίζει στην πίστα έναντι του teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Stepping into a new era 👊



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn