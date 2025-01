O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας σε πίστα.

Η εποχή Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari ξεκίνησε. Ο Βρετανός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, 22 Ιανουαρίου, στην πίστα του Φιοράνο εκεί όπου έκανε τους πρώτους του γύρους με μονοθέσιο του Μαρανέλο.

Σε συνθήκες ομίχλης ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της SF-23, το μονοθέσιο του 2023, και έκανε τα πρώτα του περάσματα στη βρεγμένη πίστα. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα πρώτα βίντεο έκαναν το γύρο του διαδικτύου με το κόκκινο μονοθέσιο που φέρει τον αριθμό 44 να ξεσηκώνει τους τιφόζι που βρέθηκαν στην πίστα για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη εβδομάδα του Χάμιλτον ως οδηγός της Ferrari. Ο Βρετανός βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Μαρανέλο και γνώρισε τους μηχανικούς και όλο το έμψυχο δυναμικό με το οποίο θα συνεργαστεί τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον έκανε και πολλούς γύρους στον προσομοιωτή.

Στην πίστα του Φιοράνο βρίσκεται και ο έτερος οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος θα παίξει σημαντικό ρόλο στον εγκλιματισμό του Χάμιλτον στην ιταλική ομάδα.

🗣️ "Can he complete the masterpiece of his career?"



Lewis Hamilton has driven his first lap in a Ferrari car at the constructor's test track at Fiorano 🔴 pic.twitter.com/dInzc7tG07