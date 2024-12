Ο άνθρωπος που θα σώσει το μέλλον της αυστριακής ομάδας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ενδέχεται να έχει βρεθεί.

Ο Λιούις Χάμιλτον εμφανίζεται ως πιθανός επενδυτής της KTM, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του αγωνιστικού της τμήματος, Πίτερ Μπάιερ. Η KTM ως εταιρεία διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς τα χρέη της την έχουν φέρει πολύ κοντά στην πτώχευση.

Πριν από μερικές ημέρες, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την πτώχευση της KTM στο δικαστήριο της Ried im Innkreis, αναφέρθηκε ότι ως μέρος των μέτρων μείωσης κόστους σχεδιάζεται η αποχώρηση της εταιρείας από το MotoGP, τη Moto2 και τη Moto3, χωρίς όμως να δίνεται χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιηθεί. Η αναφορά αυτή, που βασίστηκε σε στοιχεία από την AKV (Αρχή Διαχείρισης Πιστωτών), δημιούργησε αναταραχή στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ωστόσο υπήρξε άμεση διάψευση στα σενάρια αποχώρησης από το MotoGP και μάλιστα με επίσημες ανακοινώσεις και σχετικό βίντεο στα social media.

