Η Porsche κοιτάζει στο... διάστημα με το 984 Tempest NDX (vid)

Από το Star Wars στο νέο sci-fi παιχνίδι της Naughty Dog, η Porsche συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια του σχεδιασμού της με ένα νέο εντυπωσιακό διαστημόπλοιο.

Η Porsche, γνωστή για την πρωτοπορία και την καινοτομία στον κόσμο των αυτοκινήτων, έχει δείξει ότι μπορεί να ταξιδέψει πέρα από τα όρια της γης. Το 2020, συνεργάστηκε με τη Lucasfilm για να σχεδιάσει το Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, ένα διαστημόπλοιο που εμφανίστηκε στην ταινία Star Wars: The Rise of Skywalker. Το Pegasus συνδύαζε τη φουτουριστική αισθητική του διαστήματος με τις εμβληματικές σχεδιαστικές γραμμές της Porsche, εντυπωσιάζοντας τόσο τους θαυμαστές της επιστημονικής φαντασίας όσο και τους λάτρεις της αυτοκίνησης.

Λίγα χρόνια αργότερα, η Porsche επιστρέφει στο διάστημα, αυτή τη φορά μέσω του gaming κόσμου, με ένα νέο και φιλόδοξο project.

Το νέο διαστημόπλοιο της Porsche: 984 Tempest NDX

Σε συνεργασία με τη Naughty Dog, τη θρυλική εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών που μας έδωσε τίτλους όπως τα Uncharted και The Last of Us, η Porsche σχεδίασε το 984 Tempest NDX, ένα διαστημόπλοιο που θα πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο παιχνίδι Intergalactic: The Heretic Prophet.

Το 984 Tempest NDX αποτελεί το κύριο μέσο μεταφοράς του πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, του κυνηγού επικηρυγμένων Jordan A. Mun. Ο σχεδιασμός του εμπνέεται από το διθέσιο πρωτότυπο αυτοκίνητο Porsche 984 της δεκαετίας του 1980, που δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή.

Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά

Το Tempest NDX ξεχωρίζει για τις φουτουριστικές του γραμμές, ενώ ενσωματώνει εμβληματικά στοιχεία της Porsche:

Το χαρακτηριστικό λογότυπο «PORSCHE» με φωτισμό LED στο πίσω μέρος.

Το όνομα 984 Tempest NDX γραμμένο με την κλασική γραμματοσειρά της εταιρείας.

Ένα διακριτικό έμβλημα της Porsche στο εξωτερικό του κόκπιτ, υπογραμμίζοντας την ταυτότητα της μάρκας.

Το εσωτερικό του διαστημοπλοίου συνδυάζει φουτουριστικά στοιχεία με ρετρό τεχνολογία της δεκαετίας του 1980. Απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την αισθητική του παιχνιδιού, διαθέτει μια jukebox-style Sony CD player που επιτρέπει στον Mun να απολαμβάνει μουσική από τους Pet Shop Boys κατά τη διάρκεια των περιπετειών του.

Το παιχνίδι

Το Intergalactic: The Heretic Prophet είναι ένα sci-fi θρίλερ που υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους παίκτες, με το Tempest NDX να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αφήγηση. Αν και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί, το παιχνίδι αναμένεται να βγει στην αγορά το 2026.

Με το 984 Tempest NDX, η Porsche αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η σχεδιαστική της φιλοσοφία δεν γνωρίζει όρια. Από την πραγματικότητα στους φανταστικούς κόσμους, η εταιρεία συνεχίζει να εμπνέει με δημιουργικότητα και καινοτομία.

Φωτογραφίες: Noughty Dog/Porsche/Reddit