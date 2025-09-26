Τα χαρακτηριστικά του νέου PHEV SUV της γαλλικής μάρκας, το οποίο άρχισε να πωλείται στην Ευρώπη.

Το νέο Citroen C5 Aircross έχει μεγαλώσει όχι μόνο σε διαστάσεις (το μήκος του αυξήθηκε από τα 4,5 στα 4,65 μέτρα) αλλά και τεχνολογικά. Βασίζεται στην πλατφόρμα STLA-Medium της Stellantis, γεγονός που του χαρίζει εξαιρετικά οφέλη όσον αφορά τους χώρους, τον εξοπλισμό και το πλήθος συστημάτων κίνησης (hybrid, plug-in hybrid, electric).

Το οικογενειακό SUV δεύτερης γενιάς αρχίζει τις πωλήσεις του στην Ευρώπη, σε τρεις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις. Ανάμεσα στην ήπια υβριδική των 145 ίππων και την αμιγώς ηλεκτρική των 210 και 230 ίππων, τοποθετείται η Plug-in Hybrid 195 ίππων.

Οι βελτιώσεις στο νέο C5 Aircross PHEV

Η plug-in hybrid τεχνολογία έχει αναβαθμιστεί στο νέο C5 Aircross. Πλέον ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 125 ίππους (από 110 PS στο προηγούμενο μοντέλο) και μαζί με τον 1.6 turbo βενζίνης 150 ίππων έχουν συνδυαστική ισχύ 195 ίππων.

Παράλληλα, η μπαταρία είναι κατά 5,4 kWh μεγαλύτερη σε χωρητικότητα, φθάνοντας τις 17,8 kWh. Ως αποτέλεσμα, η ηλεκτρική αυτονομία αυξήθηκε από 64 σε 86 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στον κάτοχο του C5 Aircross να κινηθεί για περισσότερες ημέρες στην πόλη χωρίς κατανάλωση βενζίνης (ή να κάνει ένα μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού). Η μέση κατανάλωση είναι 2,7-2,9 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 61-65 γρ/χλμ.

Οι τιμές του νέου C5 Aircross PHEV αρχίζουν στη Γερμανία από τις 38.990 ευρώ, ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν και για την ελληνική αγορά.