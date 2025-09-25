Η Suzuki παρουσίασε το νέο της έμβλημα

Με πιο λιτό σχεδιασμό και ασημί απόχρωση, το νέο σήμα εκφράζει το σύνθημα «By Your Side» και σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας στη νέα εποχή.

Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε την υιοθέτηση νέου εταιρικού εμβλήματος, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Το νέο σχέδιο διατηρεί το χαρακτηριστικό «S» που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της εταιρείας, αλλά παρουσιάζεται σε επίπεδη μορφή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Η κλασική επιχρωμίωση αντικαθίσταται πλέον από βαφή ασημί υψηλής φωτεινότητας, μια επιλογή που αντανακλά τόσο τη στροφή σε πιο σύγχρονη αισθητική όσο και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σύμφωνα με τη Suzuki, το νέο έμβλημα εκφράζει το εταιρικό σύνθημα «By Your Side», δηλώνοντας τη δέσμευση της μάρκας να παραμένει στο πλευρό των πελατών της και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της εποχής.

Το νέο σήμα θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε πρωτότυπα οχήματα στο Japan Mobility Show 2025, πριν αρχίσει σταδιακά να υιοθετείται σε ολόκληρη τη γκάμα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας, Toshihiro Suzuki, στόχος είναι να συνεχιστεί η παράδοση δημιουργίας προϊόντων με αξία για τον πελάτη, ενώ παράλληλα να αναληφθούν νέες προκλήσεις με το βλέμμα σε ένα βιώσιμο μέλλον.