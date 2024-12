Η δεύτερη ομάδα της Red Bull ανακοίνωσε τον οδηγό που θα πλαισιώσει τον Γιούκι Τσουνόντα στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2025.

Το παζλ του grid για την επόμενη σεζόν της Formula 1 συμπληρώθηκε. Έντεκα ημέρες πριν ολοκληρωθεί το 2024 η Racing Bulls (σ.σ. τη γνωρίζαμε φέτος ως RB) ανακοίνωσε τον Ισάκ Χατζάρ ως επίσημο οδηγό της. Ο Γάλλος θα πλαισιώσει τον Γιούκι Τσουνόντα στη δεύτερη ομάδα της Red Bull από το 2025 και αντικαθιστά τον Λίαμ Λόσον.

Έπειτα από την αποχώρηση του Σέρχιο Πέρεζ από τη Red Bull Racing και την προαγωγή του Λόσον στην πρώτη ομάδα, έμοιαζε ως δεδομένη η επιλογή του Χατζάρ για τη Racing Bulls. O 20χρονος προέρχεται από την Ακαδημία νέων οδηγών της Red Bull και το 2024 αγωνίστηκε στη Formula 2, στην οποία κατετάγη 2ος πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.

BREAKING: Isack Hadjar joins RB for the 2025 season



The F2 graduate will replace Liam Lawson, who heads to Red Bull #F1 pic.twitter.com/4IUfgZ1A4V